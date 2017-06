Op zoek naar een nieuwe dagbesteding

Dat is iets wat ik om de zoveel tijd, al dan niet noodgedwongen, moet doen. In mijn vorige column heeft u kunnen lezen dat ik geen schoolopleiding heb gehad. Mijn vader dwong mij flexibel te zijn, lang voordat dit woord in zwang raakte. Gelukkig maar.

Een van de manieren waarop ik mijn brood verdien, is als freelance-journalist. Voor weekblad Schuttevaer, het vakblad voor de beroepsvaart, maak ik reportages en interviews. Op dagen met niet al te slecht weer fiets ik de haven van Amsterdam in en klim aan boord van binnenvaartschepen om de schipper te vragen of hij nog iets te melden heeft. Wie een romantisch beeld van de binnenvaart heeft moet dat vergeten. Het is een wereld die wordt beheerst door angst voor de bevrachters, de verladers en de overheid. Maar dat is een ander verhaal.

Van mijn werk voor Schuttevaer heb ik veel geleerd. Ik ontdekte dat vrijheid en onzekerheid onmisbaar voor mij zijn. Wanneer ik voor de zoveelste dag op rij in de haven bot gevangen heb, begin ik er pas echt lol in te krijgen. En zie, dan komt er toch weer een goed verhaal op mijn pad. Zolang ik de eerste stap blijf zetten, zet het leven een stap naar mij.

Durf Voor Schuttevaer maak ik ook foto's ter illustratie van mijn teksten, overigens tegen een schandelijk laag tarief, wat nu echt omhoog moet. Ik heb mijzelf fotograferen geleerd en kan een redelijke krantenfoto maken. Mijn fotografische ambities reikten niet verder, maar twee weken geleden heb ik de rode videoknop op mijn toeristencameraatje voor het eerst ingedrukt. Ik durfde het niet eerder, misschien omdat hij rood is. Of omdat ik onbewust wist dat het alles zou veranderen en ik dat niet aandurfde. Het is mij wel duidelijk dat een nieuwe weg voor mij is opengegaan en dat ik de dwingende plicht heb die te begaan tot het ongetwijfeld bittere einde. Ik ging naar de officieus naar mij vernoemde steiger in de Amsterdamse haven om mijn eerste filmpje te maken. De aanwezige binnenschippers wilden of durfden niet voor mijn camera te komen. Maar zie, daar kwam de spits Oostenwind naar mij toe. Lang verhaal kort: als u 'Bikinizwemvest' op Google intoetst of onder mijn naam bij 'Video's' kijkt, vindt u mijn eerste filmpje op YouTube. Twee minuten en twaalf seconden, gedraaid in een halfuur en dezelfde avond nog gemonteerd. Nee, perfect is het niet. Maar het is mij wel duidelijk dat een nieuwe weg voor mij is opengegaan en dat ik de dwingende plicht heb die te begaan tot het ongetwijfeld bittere einde. U weet toch wat Jezus van begraven talenten vindt?

Geestdrift Sinds twee weken ben ik als een bezetene aan het filmen om te leren en ervaring op te doen. Ik heb nog nooit met zoveel geestdrift gewerkt. Bijna nog meer genoegen dan de geslaagde proefstukken verschaffen mij de mislukte; daar leer ik het meest van. Ik heb de mazzel dat ik professionals uit de film- en televisiewereld ken die ik om advies en oordeel kan vragen. Om concrete onderwerpen voor mijn filmpjes te hebben, maak ik in eerste instantie gebruik van mijn relaties in de binnenvaart; een visueel aantrekkelijke wereld. Maar ik ben bereid om alles te filmen als ik maar kan filmen. Ik schrijf dit omdat ik mij wil vastleggen op mijn nieuwe weg. U mag mij eraan houden, maar dat zal niet nodig zijn. Mijn vader zei dat een mens slechts drie procent van zijn vermogens heeft gebruikt als hij de kist ingaat. Misschien zal ik vier procent hebben gebruikt als ik mij op het filmen werp. Ik zal in ieder geval niet om dagbesteding verlegen zitten wanneer deze column ten einde is.

