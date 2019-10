Op Twitter woedt een zeventiende-eeuwse oorlog, die bescheiden mensen tot slaaf maakt

“Zeg ‘alsjeeeeblieft’ man!”, snauwde ze tijdens onze eerste ruzie. “Je zegt altijd ‘kom hier, zitten, geef mij, doe dit en dat’, alsof ik je slavinnetje ben. Ik ben je geliefde, for God’s sake.” Ik had toen geen idee waar haar boosheid vandaan kwam. Nu wel.

Ik was net een jaar in Nederland en ze was mijn eerste vriendin. Ze wilde mij klaarstomen om haar familie te ontmoeten. Voor die ontmoeting vond ze het belangrijk dat ik de Nederlandse taal op een zuivere en nette manier sprak. Ook wilde ze dat ik de tafelmanieren leerde, assertiever werd, een stevige hand gaf, mensen in de ogen keek en begreep wanneer ik afstand moest houden. Grotendeels is haar missie geslaagd. Want in deze tijd van roekeloosheid, kan ik haar advies makkelijk volgen.

Ik ben in Sierra Leone opgegroeid met Krio, een verbasterde taal die een mengvorm is van Engels, Portugees en andere Europese talen. Het is een taal die meegebracht werd door terugkerende slaven. Krio als taal lijkt erg veel op de Nederlandse taal: kort, hard en direct.

Ik weet nu dat het in de zeventiende eeuw een handige taalvorm was om slaven op je erf of plantage stevig in je greep te houden. Je zegt niet ‘alsjeblieft’ tegen een slaaf of slavin. Je vraagt niet lief en aardig of hij of zij dit en dat voor je wilt doen. Je commandeert.

Dus mijn geliefde had gelijk toen ze zei dat mijn gebiedende taalgebruik haar het gevoel gaf dat ze mijn slavin was. Ik maakte mijn excuses en lette vanaf dat moment beter op mijn taalgebruik.

Donald Trump als Twitter-gouverneur

Als je eenmaal geleerd hebt om niet in de gebiedende wijs te praten, dan heb je het moeilijk wanneer je wilt meedoen aan online discussies. Vooral op Twitter is een zeventiende-eeuwse oorlog gaande waar bescheiden mensen tot slaaf zijn gemaakt. Of ze lijden eronder, of ze vluchten achter de linies.

Ik verbaas me er dan ook niet over dat de Twitter-gouverneur en chief of staff niemand minder is dan Donald Trump. Zijn taalgebruik is nogal schreeuwerig en brutaal. Scheldkanonnades, tierende drones en blaffende trollen worden in het gevecht gebruikt om terrein te winnen. Ben je nog niet gesneuveld, dan zit je in een hinderlaag, loopgraaf of word je krijgsgevangen genomen.

Ooit werden we bestuurd door Wim Kok. In die tijd navigeerden we offline via een wegenkaart. Ik herinner me hoe bescheiden en beschaafd mijn medepassagiers waren. Of moet ik zeggen: respectvol. In die tijd spraken we zakelijk Nederlands en begrepen we elkaar ook als we niets tegen elkaar zeiden. Begrijp me niet verkeerd, er waren destijds ook minder aardige passagiers, echter die waren veruit de minderheid.

Fascisten en racisten blijven achter

Na Kok is de bus bestuurd door twee andere chauffeurs. Kok maakte plaats voor een VOC-prediker die opgevolgd werd door de eeuwige vrijgezel. De laatste navigeert prima als Bob, die tijdens het uitgaan zijn bezopen vrienden lachend naar huis brengt.

Toch wil ik uit de rijdende bus stappen. Hoewel met het voertuig zelf niets mis is. De onderdelen zijn goed onderhouden, geolied en de tank is vol. Ik heb het over de passagiers. Er is te veel herrie en ze kwetteren te veel. Een beetje fatsoen en respect mag de chauffeur wel eisen. Ik ben de roekeloosheid zat. Maar hoe verder? Als alle fatsoenlijke mensen net als ik de bus massaal verlaten, dan blijven fascisten en racisten achter. Het is nu hun medium, hun speelveld en hun kazerne.

En dan maar hopen dat de al rijdende bus langzaam tot stilstand komt? Geen sprake van. De bus is van ons allemaal. Hoop dat de chauffeur luistert.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.