Op partijleiders die de coronacrisis aangrijpen om zichzelf flink te profileren zit niemand te wachten

Het was geen fraai beeld dat bleef hangen na het debat waarin de Tweede Kamer midden in het reces het kabinet ter verantwoording riep over de coronamaatregelen. Er was alle reden om de regering naar de Kamer te roepen. Want het aantal besmettingen nam weer fors toe en het kabinet leek daar een weinig coherent antwoord op te hebben.

Maar veel burgers zullen na de hoog opgelopen discussie van woensdagavond niet zijn gerustgesteld over de daadkracht in politiek Den Haag. De maatregelen van het kabinet, of juist het gebrek aan maatregelen in de afgelopen weken, veroorzaakten in het parlement opeens een verdeeldheid die nog niet eerder in de ­coronacrisis zo hoog opliep.

Minister Hugo de Jonge moest een stap terugdoen bij zijn plan om via een genuanceerde wetswijziging sneller en gerichter thuisquarantaine verplicht te stellen, en zelfs overtredingen te bestraffen. Die onverhoeds aangekondigde aanscherping van het coronabeleid wilde hij invoeren als ‘stok achter de deur’. Er zijn immers steeds meer mensen die lak hebben aan het GGD-advies om na een (vermoedelijke) besmetting twee weken thuis te blijven.

Burgemeesters vragen wat De Jonge wenste

Deze aanscherping wordt nu uitgesteld terwijl veel burgemeesters vragen om een zo snel mogelijke invoering van precies de quarantaineplicht die minister De Jonge wenste. De burgemeesters hebben in hun veiligheidsregio’s te maken met veel mensen die geen enkele medewerking meer verlenen aan het bestrijden van de pandemie. Hun zorgen zijn zeer serieus en minister De Jonge moet uiteindelijk volhouden. Net als in enkele omliggende landen liggen ook hier quarantainemaatregelen met een meer verplichtend karakter voor de hand. Het gaat om het aanpakken van uitzonderlijk hardnekkige weigeraars; de politie zal echt niet bij iedereen die tijdelijk thuis moet blijven voor de deur staan.

Dat zowel de oppositie- als de coalitiefracties in de Tweede Kamer het kabinet kritisch benaderen bij het beoordelen van de maatregelen is op zichzelf geen probleem. De macht dient gecontroleerd, ook tijdens deze crisis. Mits daarbij geen goedkope spelletjes worden gespeeld. PvdA-leider en oud-minister Asscher riep de afgelopen tijd herhaaldelijk dat het zoekende kabinet, nota bene tijdens een voor iedereen nieuwe pandemie, schuldig was aan een ‘chaos’ in het land. Dat was niet passend voor zijn partij die gewoonlijk bereid is medeverantwoordelijkheid te nemen in lastige tijden. De PvdA kan beter ver uit de buurt blijven van het permanente geschamper waar PVV en Forum voor Democratie electoraal voordeel uit denken te kunnen halen.

Niet alleen de PvdA heeft die neiging. Op partijleiders die in de aanloop naar de komende parlementsverkiezingen de coronacrisis aangrijpen om zichzelf flink te profileren zit niemand te wachten.

