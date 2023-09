Op pad naar onze ‘derde democratie’

Het is een citaat waarmee de regeringsverklaring van een volgend kabinet zou kunnen beginnen: ‘De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt het risico en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids’.

De woorden zijn van de liberaal Pieter Cort van der Linden, die ze neerschreef in 1894, toen het negentiende-eeuwse liberalisme op zijn eind begon te lopen. De kern daarvan was een individualistische kijk op het burgerschap en een laisser-faire op economisch gebied. Met een opkomende tendens de gemeenschap weer voorop te stellen, vertoont onze tijd overeenkomsten met die periode.

De voormalige D66-leider Alexander Pechtold zei in 2007 dat hij de samenleving zag als ‘een som van individuen’. Van die zienswijze nam Cort van der Linden dus al meer een eeuw eerder afscheid. Het bewustzijn deel uit te maken van een gemeenschap, gaf volgens hem zin aan het leven. Bovendien had het vrije spel der maatschappelijke krachten, dat de oude liberalen verkondigden, geen antwoord op de sociale ellende en desintegratie in een tijd van industrialisering en urbanisatie.

Vloeken in de liberale kerk

Cort brak met het laisser-faire door te pleiten voor actieve bemoeienis van de staat met de ordening van de samenleving. Dat was natuurlijk vloeken in de liberale kerk, die niet meer in staat was de eenheid te bewaren en spoedig in drie delen uiteenviel. Cort was voor sociale verzekeringen, verbetering van de arbeidsomstandigheden, verzoening in het onderwijs en een progressief belastingstelsel.

Als minister van justitie in het kabinet-Pierson (1897-1901) en als premier van een liberaal minderheidskabinet (1913-1918) zette hij zijn woorden om in daden. Een van zijn grootste wapenfeiten was de invoering van het algemeen kiesrecht, waarmee onze democratie een omvattender karakter kreeg.

Cort zag deze stap als een logische pendant van een grotere bemoeienis van de overheid met de samenleving. ‘De tijd is in aantocht’, schreef hij in 1894, ‘waarin de gemeenschap allen zal roepen tot rechtmatige invloed, omdat de gemeenschap allen omvat’. De draai die hij maakte was dat het kiesrecht niet langer afhankelijk mocht zijn van van inkomen, kennis en status, maar een recht. Het duurde dan toch nog een kwart eeuw voordat het zover kwam.

Gemeenschap versus massamaatschappij

De historici Joop van den Berg en Jan Vis noemen het stelsel dat Cort invoerde (algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging) onze ‘tweede democratie’, na de eerste democratie in de Bataafse republiek, die niet veel verder kwam dan het papier. De vraag is of we in onze tijd voor een derde democratie staan, waarin een revival van de samenleving als gemeenschap van publieke groepen om meer invloed op de overheid en de markt vraagt.

In haar boek Deze waarheden, een herschrijving van de Amerikaanse politiek en sociale geschiedenis, maakt de historica Jill Lepore een onderscheid tussen zo’n gemeenschap en een massamaatschappij. In het eerste geval praten de mensen van de verschillende groepen met elkaar, in het andere krijgen zij informatie aangereikt van machtselites.

Lepore haalt de socioloog Wright Mills aan. Hij waarschuwde in de jaren vijftig van de vorige eeuw voor de centralisatie van informatie en macht. Het kost niet veel fantasie het heersende wantrouwen daarop terug te voeren, eens te meer na het toeslagenschandaal waarin de overheid zich als een onaangedane macht manifesteerde, losgezongen van recht en gemeenschap.

Geen sussende beeldvorming, maar prikkelende verbeeldingskracht

In hetzelfde perspectief kun je het politieke verschijnsel van doorgeslagen beeldvorming zien, het stelselmatig pogen de massa iets op de mouw te spelden. Het komt dicht bij propaganda (‘iets verkondigen wat je zelf niet gelooft’ volgens Huizinga) en miskent de betekenis van tegenspraak, die door machtselites al snel als hindermacht wordt ervaren. Zie het misprijzen dat het kritische Kamerlid Omtzigt in de vorige regeerperiode ten deel viel.

Als je zoekt naar de bron van het onbehagen dat hij en Van der Plas nu op verschillende manieren stem geven, dan ligt die in de groeiende weerstand tegen dat verschijnsel in brede zin. Overheid, politiek en samenleving zijn uit elkaar gerukt. Net als in de tijd van Cort van der Linden is er een nieuwe synthese nodig. Er is geen behoefte aan sussende beeldvorming, maar aan prikkelende verbeeldingskracht over hoe onze derde democratie eruit moet zien.

In de Haagse duinen zijn onze eerste en tweede democratie verbonden door een fietspad, waarvan het eerste deel naar Pieter Cort is vernoemd, het tweede deel naar Pieter Paulus, die voor de Bataafse republiek de grondwet ontwierp en de eerste voorzitter was van ons eerste gekozen parlement. Hollandser kan het eerbewijs voor deze visionaire staatslieden niet zijn. Omtzigt heeft zijn voornaam mee om voor een derde pad in aanmerking te komen.