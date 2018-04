Op Kroningsdag 1980 ervoer ik voor het eerst dat de staat der dingen nooit onwrikbaar is

Bovendien groeide ik op in een antirevolutionaire wereld waar Groen van Prinsterer meer was dan een straatnaam; de 19de eeuwse geloofsheld, auteur van het standaardwerk ‘Ongeloof en Revolutie’, heette bij ons kortweg ‘Groen’ en zijn aanwezigheid stond ervoor garant dat er nooit iets zou veranderen. Of zo leek het.

In werkelijkheid gebeurde alles bij ons gewoon wat later en zo beleefden wij als gereformeerd-vrijgemaakte jongeren onze eigen jaren zestig aan het einde van de zeventiger en begin van de tachtiger jaren. Met als voordeel dat we er in sneltreinvaart doorheen gingen: van Bob Dylan naar The Clash in een jaar of drie, gehuld - ik althans - in een roze jas van Afghaanse komaf die Groen nooit zou hebben goedgekeurd. Het ging allemaal vanzelf weer over, en echt revolutionair werd het nooit, behalve misschien op Kroningsdag 1980, toen ik met vriend Marcel de bus van Zwolle naar Amsterdam nam, om daar de ondergang van de gevestigde orde mee te maken.

Het was niet alleen het oorlogje spelen dat indruk op me maakte. Het was ook de ervaring, voor het eerst, dat de staat der dingen nooit onwrikbaar is.

Het was een dag vol geweld, die ermee eindigde dat we over een verlaten Wibautstraat naar het busstation liepen in het gezelschap van een hippie met een cassetterecorder op zijn schouder. Hij draaide ‘The Times They Are a-Changin’ en wij geloofden dat. Het was natuurlijk puberromantiek, en ik denk niet dat dat Kroningsoproer nou zo’n hoogtepunt van maatschappelijke betrokkenheid was, maar toch was het niet alleen het oorlogje spelen dat indruk op me maakte. Het was ook de ervaring, voor het eerst, dat de staat der dingen nooit onwrikbaar is.