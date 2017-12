Op het uiterlijk moet je niet afgaan

Wat is netjes eigenlijk? In de zojuist verschenen biografie van Albert Verwey staat een portret van de jonge Verwey door Jan Veth. Keurig ventje zo te zien, die Verwey in zijn pak, maar biografe Madelon de Keizer schrijft: 'De eenvoud en slordigheid (of het afgedragene) van de weinig kleurrijke kleding van de geportretteerde suggereert dat we hier met een man van de geest te maken hebben, die weinig aandacht heeft voor zijn uiterlijk.' Ah, helemaal niet netjes dus, beetje armetierig, shabby zou mijn moeder zeggen.

Netjes, het woord zoemt al sinds mijn jeugd om mij heen. Ooit was ik een net kereltje omdat mijn moeder mij aankleedde en ik nog niet de regie over mijn eigen leven had. Wij waren een net gezin en dus werd ik netjes aangekleed en werd mijn haar in een scheiding gekamd voor ik naar school of naar de kerk ging.

Mijn vader was een altoos keurig geklede man, ik geloof niet dat ik hem ooit een spijkerbroek heb zien dragen. Ik vermoed dat nette kleren voor hem een soort statussymbool waren. Hij kwam uit een eenvoudig gezin, zonder veel geld, maar door je keurig te kleden kon je laten zien dat je er toch een beetje bij hoorde, fatsoenlijk was. Nette armoede.

Generatieconflict

Een generatie later, met mij, ging het alweer mis. Ik wilde lang haar en spijkerbroeken, verder liep ik in een zogeheten Vietnamjasje, een soort smoezelig legerjasje. Dit alles was een doorn in zijn oog en we ruzieden er voortdurend over. Ons generatieconflict van de jaren zestig was er vooral ook een van het uiterlijk. Buitenkant was nog erg belangrijk in die dagen maar wij, ik bedoel ik en mijn leeftijdgenoten, wilden meer binnenkant, inhoud, en om dat te demonstreren trokken we iets wilds en slordigs aan, in de geest van de grote profeten met hun kemelharen mantels.

Gandhi werd ondanks zijn dure advocatenpak uit de trein naar Pretoria gezet en kleedde zich voortaan in witte lappen, als een soort fakir. 'Kleider machen Leute', lazen wij op school, een boek dat ons behalve Duits ook nog iets over uitstraling wilde leren, meende ik, en ik wilde uitstralen dat het uiterlijk me niet zoveel kon schelen, dat ik de grondregels van een nette familie aan m'n laars wenste te lappen.

Een van de meest intrigerende portretten die ik ken is dat van de componist Modest Moussorgsky, geschilderd door Ilja Repin. Hij ziet er te midden van de keurige Mahlers, Straussen en Griegen, uit als een wildeman, alsof hij na een doorwaakte en alcoholische nacht op het politiebureau is geconterfeit (in werkelijkheid was het in het ziekenhuis, een paar dagen voor zijn dood). Componist van De Schilderijententoonstelling, Nacht op de kale berg. Onsterfelijk genie.

En het fotootje van mij hiernaast? Netjes? Shabby? Ik heb geen idee. Juvenalis: Fronti nulla fides, op het uiterlijk kan men niet afgaan. Een zeer oude, zeer diepe wijsheid. Nog altijd.

Lees meer columns van Rob Schouten