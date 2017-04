Op het laatste moment zal Frankrijk risico's vermijden

De Franse werkloosheid zit rond de tien procent van de beroepsbevolking (Nederland 5 procent). De laatste 2 jaar zijn in Frankrijk tal van aanslagen door islamitische terroristen gepleegd die bijna 240 slachtoffers maakten en tal van (ernstig) gewonden of getraumatiseerde burgers. Het land gaat sinds eind 2015 officieel onder de noodtoestand gebukt. Wat de immigratie betreft heeft de Franse president Hollande vorig jaar in een boek van journalisten van Le Monde (‘Un président ne devrait pas dire ça’) het volgende toegegeven: “Hoe kunnen we de deling (partition) vermijden? Want dit is wat nu aan het gebeuren is: de deling.”

Morgen is de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Gedurende de maandenlange campagne zijn de bovengenoemde onderwerpen amper aan bod gekomen.

In deze onwelriekende ambiance is in het land waar revoluties het best gedijen straks alles mogelijk.

Deskundigen en burgers zijn eensgezind in hun oordeel: dit is sinds het begin van de Vijfde Republiek (1958) de meest oppervlakkige, nietszeggende en triviale campagne die Frankrijk heeft gekend. De campagne draaide voornamelijk om de affaires rond de gewezen topfavoriet, de conservatieve François Fillon. Het ging over de vermeende spookbaan van zijn vrouw Penelope en cadeaus die hij ontving van weldoeners. Een ongekende mobilisatie van magistraten en de permanente druk van media op Fillon maakten een debat over kernzaken onmogelijk. In deze onwelriekende ambiance is in het land waar revoluties het best gedijen straks alles mogelijk. De rechts-populiste Marine Le Pen staat nog vrij hoog in de peilingen, hoewel haar zwakke campagne en gebrek aan charisma haar de laatste weken enkele punten in de peilingen hebben gekost. Niet zo ver achter haar ligt nu de links-populist Jean-Luc Mélanchon, een bewonderaar van Robespierre, Hugo Chavez en Fidel Castro. De man is ongekend populair. Het lijkt krankzinnig maar die twee zouden theoretisch morgenavond best de tweede ronde kunnen halen.

Een Frexit zou ook tot de mogelijkheden behoren

In dat geval kun je net zo goed Frankrijk als tweede economie van de EU afschrijven. Een Frexit zou ook tot de mogelijkheden behoren evenals permanente sociale en maatschappelijke chaos. Van de 11 kandidaten zijn alleen de sociaal-liberale Emmanuel Macron en de conservatieve Fillon pro-Europa. Deze laatste lijkt door de affaires en de vijandige houding van de media zijn krediet totaal te hebben verspeeld. Toch komt hij als enige met een sterk en duidelijk programma dat in staat is Frankrijk (met veel pijn) te hervormen. Laat ik tegen de tendens in een risicovolle voorspelling doen: op het laatste moment zal de Franse kiezer een riskant avontuur willen vermijden en toch voor de moreel aangeslagen Fillon kiezen. Wie tegenover hem zal staan, durf ik dan niet te voorspellen.

