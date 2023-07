Op een dag kreeg ze een rugzakje om, daarin een papiertje met telefoonnummer

In de week dat het kabinet viel over de omgang met nareizende familieleden van vluchtelingkinderen, reed ik kriskras door Nederland om basisscholen te bezoeken waar deze kinderen worden klaargestoomd voor de Nederlandse samenleving. Scholen die in drukke woonwijken liggen waar ze door hun speelplaatsen een kleine oase vormen. De leerlingen blijven graag hangen in de schaduw van de school, soms tot na zonsondergang. De meeste scholen hebben de deur open. Kom maar binnen!

In de basisscholen werd ik ontvangen door het hoofd van de school, meestal met nog een of twee leerkrachten. Het viel me op dat zij voor negentig procent door vrouwen worden gerund. Een enkele school heeft een man als hoofd. Het maakt niet zoveel uit wat betreft de hartstocht voor het onderwijs aan leerlingen. Ze zien met lede ogen aan hoe de politiek deze kinderen instrumentaliseert voor een cynische machtsstrijd.

Na de kennismaking volgt er een rondleiding door het gebouw. Ruime klassen waar leerlingen les volgen, spelen of een boterham nuttigen. Het is op deze scholen vanzelfsprekend dat er een ontbijt of lunch wordt aangeboden. Veel ouders hebben geen tijd of geld om hun kinderen van een ontbijt te voorzien. “Door het ontbijt hebben de kinderen aanmerkelijker meer energie om de dag vol te houden. De pedagogische waarde is groot,” vertelt een leerkracht.

Ik bezoek deze scholen omdat ik een boek schrijf over kansengelijkheid in het onderwijs. Na de rondleiding volgt er een gesprek met leerlingen. In het midden van het land schuift Nora aan. Nora is elf jaar, zit in groep 7 en haar favoriete boek is Het leven van een loser.

Alle tafels staan vol

Haar lievelingsdag op school is juffendag want dan worden de leerkrachten verwend met door de ouders huisgemaakte lekkernijen. Nora’s moeder maakt dan sambusa’s, Oost-Afrikaanse gefrituurde bladerdeeghapjes gevuld met vlees en linzen. Nora wil voetballer worden. Het is moeilijk om de ouders van vluchtelingkinderen te bereiken, vertellen de leerkrachten. De ouder staat er vaak alleen voor en moet werken. Maar als je ze vraagt om met eten te komen, dan staan alle tafels vol.

Op een basisschool in Zeeland schuift een Syrisch meisje van twaalf aan, ze zit in groep 7 en wil later tandarts worden. Hoewel ze pas een jaar in Nederland is, drukt ze zich goed uit. Met haar familie is ze naar Turkije gevlucht. Op een dag kreeg ze een rugzakje om met daarin een papiertje met een Nederlands telefoonnummer erop.

Ze werd meegegeven aan een groepje mensen die via Oost-Europa naar Nederland trokken. Ze liep het hele eind mee. Onderweg hoorde ze honden blaffen. Aangekomen in Ter Apel, vonden ze bij het asielaanmeldcentrum het telefoonnummer en werd ze in contact gebracht met haar voogd. Haar ouders zijn ver weg.

Op deze scholen hebben ze geen tijd naar de politiek om te kijken. Met man en macht stomen ze de kinderen klaar voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Voor deze kinderen is de school een veilige haven. “Veel van deze kinderen zouden liever naar school willen dan op vakantie. We overwegen dan ook de zomervakantie te gaan verkorten,” vertelt de directeur van basisschool de Regenboog in Zoetermeer.

In Middelburg roept groep 7 in koor wat ze hebben geleerd van hun meester: “Zelfvertrouwen.” Meester Tim straalt.