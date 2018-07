Op deze weetjes over wielrenners kan ik weken teren

Dylan Groenewegen traint altijd met een fietsbel, las ik zaterdag in deze krant. De verkeersregels zijn heilig voor hem. Dat zijn weetjes waar ik weken op teren kan.

Ik zie het voor me: komt die spurtbom op wielen die in het peloton voor niemand plaatsmaakt op een doodgewoon fietspad met een gangetje van vijfenveertig aangesneld, knijpt-ie keurig tingelingend in de remmen voor twee grootouders met kleinkind. Met een vriendelijk 'dankuwel!' slakkengangt hij voorbij, om ogenblikkelijk weer op topsnelheid uit zicht te verdwijnen.

Bauke Mollema houdt zo van sport dat hij regelmatig óp de fiets naar wedstrijden kijkt, via een livestream op zijn telefoon (don't try this at home)

Hij is bang voor honden, trouwens, Dylan Groenewegen. Ook zoiets. Als kind is hij ooit eens heel hard in zijn gezicht geblaft en voilà: een levenslang trauma was het gevolg. Nu kunt u daar schamper om lachen, maar ik begrijp precies wat Dylan voelt. Zoiets is mij ook overkomen. Tussen mij en honden komt het van z'n leven niet meer goed.

Daarom was ik des te verbaasder dat meneer-ik-wil-geen-hond, zoals het thuisfront hem blijkbaar noemt, tegenwoordig met een viervoeter gesignaleerd wordt. Of nou ja, viervoeter. Google maar eens op pomeriaan en u zult zelf constateren: het diertje heeft zeker vier voetjes, maar lijkt vooral op een cavia.

Thomas de Gendt heeft zes zakken gele M&M's mee naar de Tour. Rigoberto Uran is verslaafd aan bananen. Daniel Martin wordt binnenkort vader van een tweeling. Arnaud Démare kweekt courgettes. Courgettes! Tussen de groente komt hij tot rust: beetje aarde zoeken, zaadje planten, klaar.

En dan Antwan Tolhoek. Ik zag hem op een foto met een enorme vis. Niet zo'n laffe karper, maar een echte dikke zeevis. Als hij even tijd heeft stapt hij in een Yersekese visserskotter en gaat hij mee de zee op. Vissen vangen, meeuwen pesten, golven snuiven.

Jasper Stuyven heeft een chocolade-atelier. Bauke Mollema houdt zo van sport dat hij regelmatig óp de fiets naar wedstrijden kijkt, via een livestream op zijn telefoon (don't try this at home). Heel soms stapt hij even af. Voor de gouden shorttrackzege van Suzanne Schulting op de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Stond hij te trappelen van enthousiasme, ergens aan de Côte d'Azur.

Peter Sagan dronk snel nog even bier, vlak voor hij naar de Tour vertrok. Om elf uur 's ochtends, op het vliegveld van Nice, kwam hij op zijn slippers aangesloft. Rolkoffer in de ene en een pils in de andere hand.

Dat zijn dus de dingen die ik onthoud. En waar ik bij wegdroom, tijdens die lange kabbeletappes door het Franse land. Want er vallen echt wel wat meer trivia te vermelden dan dat Primoz Roglic van Lotto-Jumbo in een vorig leven schansspringer was.

