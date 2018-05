Op de Netflix Titanic koersen we af op een ijsberg waarop waardeloze beelden zich weerspiegelen

Excuses voor deze gewelddadige intro maar ik kon de verleiding niet weerstaan om een befaamde toespraak uit 1971 van François Mitterrand licht aan te passen. Niet ‘het beeld’ werd toen door de Franse socialist in zijn speech gehekeld maar ‘het geld’. Dat ik nu het beeld dat het geschreven woord corrumpeert, verplettert en bederft tot vijand verklaar, is misschien een signaal voor een naderende existentiële crisis. Misschien waren het ook die bewegende beelden van het Britse huwelijk die me tot een sessie bewustwording dwongen. Zaterdag keken 2,4 miljoen Nederlanders naar het suffe sprookje in plaats van een mooi literair werk of een onthullend non-fictie boek te pakken. Ik heb niet naar Harry en Meghan gekeken maar ook in mijn leven heeft het beeld langzaam het woord verjaagd.

Voor mij heeft het aanbod van deze videodienst de smaak van het Chinese af­haal­res­tau­rant uit de jaren zeventig

Natuurlijk lees ik dagelijks zeker vijf tot zeven uur in kranten, bladen en op het internet, maar dit is beroepsmatig. Die vijftig tot honderd boeken die ik vroeger jaarlijks consumeerde zijn nu tot een handvol werken teruggebracht die ik traag met veel leespauzes verteer. De digitale bibliotheek van mijn tablet lijkt op een kerkhof: daar stapelen zich tal van kaften met erachter meestal maar één hoofdstukje dat je als proeffragment van de uitgever gratis meekrijgt. Het laatste incomplete werkje dat ik ophaalde, was de roman van Thierry Baudet ‘Van elk waarheen bevrijd’. Ik hield het drie bladzijden vol.

Obese neuroot Dat ik aan het beeld verslaafd was geraakt merkte ik twee jaar geleden tijdens onze verhuizing: waar moest ik die duizenden dvd’s kwijt in dat nieuwe kleinere huis? Ik bracht de helft naar videozaken maar hun schappen puilden al uit, als de pens uit de broek van een obese neuroot. Zelfs zonder één cent vergoeding te vragen kon ik er amper van afkomen. Ik ben dan maar gestopt met mijn geldverslindende verslaving en ben op streamingtour gegaan. Je neuronen met Netflix-beelden inspuiten bleek goedkoper. Maar is het ook lekker? Voor mij heeft het aanbod van deze videodienst de smaak van het Chinese afhaalrestaurant uit de jaren zeventig. En ook de aanblik van de kiloknallers bij Jumbo of AH. Je komt bijna om onder het gewicht van onverteerbare beelden in hun seriejungle. En het wordt erger: vorige week liet het bedrijf weten dat er alleen voor dit jaar acht miljard dollar (!) in nieuwe producties zal worden geïnvesteerd. Dit krankzinnige plan omvat duizend nieuwe programma’s en voor het einde van het jaar 470 nieuwe films en series. Maar mijn ervaring is dat al die krioelende ‘Netflix originals’ met de week slechter worden. Na drie aflevering ben je uitgekeken op al die krakkemikkige scenario’s en tieneracteurs. Op de Netflix Titanic koersen we af op een ijsberg waarop steeds vaker waardeloze beelden zich weerspiegelen. En geen boek meer te bekennen op die zinkende boot. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Lees hier meer columns.

