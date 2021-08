Op de krappe arbeidsmarkt is extra beloning niet alleen terecht, maar ook nodig

Een jaar geleden – de eerste coronagolf was net voorbij, de tweede stond voor de deur – was het ondenkbaar dat er zulke positieve vacaturecijfers zouden komen als het CBS nu heeft gepubliceerd. Die cijfers kunnen echter niet verhullen dat diep ingrijpen in de arbeidsmarkt nodig is.

De economie zuchtte destijds onder coronamaat­regelen, sectoren waren soms geheel stilgevallen. Het regende sombere voorspellingen over economische krimp en de onvermijdelijke gevolgen voor de werk­gelegenheid. Zet u maar schrap, was de boodschap.

Nu het virus op de terugtocht is, blijkt de economie veel veerkrachtiger dan gedacht en laat de arbeidsmarkt iets zien wat het CBS in twintig jaar niet heeft gemeten: het aantal vacatures overstijgt het aantal werk­zoekenden. Tegenover elke honderd werklozen in ­Nederland staan liefst 106 vacatures open. Wie had dat kunnen voorzien?

Nu is het natuurlijk mooi, werk genoeg voor wie wil en een arbeidsmarkt die draait als een tierelier, maar het gaat er natuurlijk om hóe die arbeidsmarkt draait. Feit is dat er sprake is van doorgeschoten flexibilisering en onderbetaling. Zo schreeuwt nu de horeca moord en brand over personeelstekorten, maar dat is ook een kwestie van goed betalen: wie zijn zaak drijvende houdt met flexibele of nul-urencontracten, moet niet verbaasd zijn dat werknemers vertrekken zodra zich betere kansen voordoen. En dat geldt ook voor de detailhandel, die eveneens grossiert in oproepkrachten.

Onwenselijk grote flexibele schil

Veel ingrijpender zijn de structurele personeelsproblemen bij de publieke sector – onderwijs, zorg, politie. Die is het gevolg van jarenlange onderwaardering, onderbetaling en grote werkdruk. Daaraan zal een nieuw kabinet zich niet kunnen onttrekken, ook gezien de enorme impact van deze sectoren voor de gehele ­samenleving. Extra beloning is daarbij slechts een ­eerste zet, ook om leegloop te voorkomen op een ­arbeidsmarkt waar ander werk voor het oprapen ligt.

De huidige arbeidsmarkt met zijn tekorten biedt, anders dan een jaar geleden, wellicht wel weer wat meer kansen op een goed inkomen voor de ruim één miljoen zzp’ers die het land telt, die onwenselijk grote flexibele schil van de arbeidsmarkt. Of dit ook leidt tot meer vaste contracten, is onduidelijk. Daarom ook moet er nu snel een politiek antwoord komen op de aanbevelingen van de commissie-Borstlap tot hervorming van de arbeidsmarkt.

De coronacrisis heeft daarnaast laten zien hoe kwetsbaar de arbeidsmigranten zijn. Zij liepen grote ­gezondheidsrisico’s door slecht werkgeverschap en slechte huisvesting en een overheid die daar te veel van wegkeek. Een beschamende praktijk waar een eind aan moet komen, zodat ook arbeidsmigranten een gezond deel kunnen vormen van de oplossing.