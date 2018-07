Op de Autobahn werd ik naar de rijstrook der armzaligen gedirigeerd

Het klinkt ook direct al als iets professioneels, Autobahn, alsof je er eigenlijk een opleiding en een diploma voor nodig hebt, en het is dan ook geen wonder dat de Duitsers er in de nabije toekomst entreegeld gaan heffen, voor buitenlanders welteverstaan: Ausländermaut noemde mijn toekomstige schoonzoon het grinnikend. Zover is het nog niet, wij mogen er gratis op.

Direct over de grens bij Arnhem was het al raak, terwijl ik zelf iemand dacht in te halen verscheen achter mij een BMW die kennelijk enorme haast had en over twee uur in München moest zijn want hij duwde mij met meer dan 200 km terug de rijstrook der armzaligen op. Het bleek overigens een Nederlander met overmatige asfalthonger. Ik wilde hem nog met een lichtsein tot andere, meer vaderlandse gedachten dwingen, maar besloot dat het boter aan de galg gesmeerd was en liet het maar zo.

De slechtste chauffeurs In het vervolg waren het Duitse BMW's, Mercedessen, Audi's die mij op de bekende wijze het leven zuur maakten. Wat moet je eraan doen? Het mág van Merkel en niemand in Europa durft haar op dit punt tegen te spreken. Duitsers, zo vertrouwde dezelfde schoonzoon in spe met een onschuldige glimlach mij toe, beschouwen Nederlanders als de slechtste chauffeurs die ze kennen. Waarom? vroeg ik, quasi-onbetrokken, alsof het om een verre stam uit het koloniale tijdperk ging. Omdat ze te langzaam rijden, vertelde hij enthousiast. In grensstreken noemen ze ons zelfs 'gelbe Schnecken', gele slakken. Ik wilde iets terugzeggen over al die Duitsers die zich door ons, niet op hen gebouwde landje wurmen op weg naar de kust, maar hield mij in. Zwijgen is goud. En Duitsland is toch al uitgeschakeld, dus wat zou ik.