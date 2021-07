Ook zonder leugens en complotten is het leven niet altijd even makkelijk

Vierde keer dat ik reden had om me te laten testen. Ineens bevreemdde de hele procedure me. Over het virus was me via televisie, krant en internet verteld. Er was een website waarop ik mezelf kenbaar kon maken en datum, tijd en locatie kon aanklikken voor een test. Ik begaf me naar de locatie en daar bleken ze daadwerkelijk op me te rekenen. Een wildvreemde vrouw overschreed alle grenzen van de intimiteit en stak een staaf in twee van mijn holtes: mond, neus. Thuis kon ik op de eerder bezochte website het resultaat opvragen. Een geheimzinnige buitenwereld wist iets van mijn innerlijk wat ik zelf niet wist.

Een complete machinerie van politiek, wetenschap, farmaceutische industrie, software en zorgprofessionals – en er is geen schakeltje daarbinnen dat ik volledig kan doorgronden. Het is een kwestie van vertrouwen. Van geloof misschien wel. In een complexe maatschappij moet je het doorgronden uitbesteden aan anderen.

Kun je belangrijke zaken echt wel aan anderen overlaten?

Voor controlefreaks – en wie is dat tot op zekere hoogte niet? – is uitbesteden lastig. Het maakt wantrouwend. Kun je belangrijke zaken echt wel aan anderen overlaten?

Ik weet niet of de mens in het algemeen aan fundamentele paranoia lijdt, maar het zal niet voor niets zijn dat films als The Truman Show en The Matrix moderne klassiekers zijn geworden: ze spelen met de gedachte dat de wereld zoals wij die kennen een leugen blijkt, een illusie, virtual reality.

In mijn betere buien wekken mensen als Thierry Baudet en zijn almaar slinkende groep aanhangers geen woede in me op, maar medelijden. Baudets paranoia is niet nieuw, zijn twijfel aan een gedeelde werkelijkheid woekert al jaren. De klimaatcrisis? Grote onzin. De coronacrisis? Grote onzin. Inmiddels is in het hoofd van Baudet zo’n beetje de hele wereld zoals wij die kennen, één grote leugen. En ik vraag me af: wat is zijn alternatief?

Vrijheid zonder invulling betekent niets

Toen ik nog als psycholoog actief was, vroeg ik mensen aan het begin van een therapie vaak een beeld te schetsen van hun leven zonder de problemen waarvoor ze zich hadden aangemeld. Een leven zonder paniekaanvallen, zonder depressies, zonder eetbuien. Hoe zag dat er concreet uit? De vraag bleek vaak moeilijk te beantwoorden. Vrijheid was een woord dat vaak genoemd werd, maar vrijheid zonder invulling betekent niets. En ook zonder psychische klachten is het leven niet altijd even makkelijk.

Hoe zou de wereld er volgens Baudet uitzien wanneer alle leugens en complotten ontmaskerd en ontmanteld zijn? Wat blijft er over in een wereld die vrij is van migranten, vrij van klimaatdrammers, vrij van coronamaatregelen, vrij van moderne kunst, vrij van kritische journalisten? Kun je in die wereld­­, waarin alles een leugen is gebleken, ooit nog ergens op vertrouwen of in geloven?