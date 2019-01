Ook wie psychisch ziek is (geweest), kan de apenrots beklimmen

Als twee Japanners elkaar tegenkomen, maken ze een buiging. Degene met de laagste status buigt dieper dan de ‘high-rank’. In Thailand maken mensen een ‘wai’ als ze elkaar begroeten. Handen tegen elkaar aan en een hoofdknikje. Hoe hoger je je handen houdt, des te meer respect ken je de ander toe.

Doe maar gewoon

In egalitair, van oudsher calvinistisch Nederland gaan we wat meer omfloerst om met ranking. ‘Doe maar gewoon’. En toch weten ook wij precies hoe het werkt op de apenrots.

In ons hoofd hebben we allemaal een bingokaart. Rankingsbingo. In een groep of bij een eerste ontmoeting ken je jezelf en de ander onbewust punten toe. Op basis van een optelsom bepaal je of je opkijkt tegen de ander, leuk gelijkwaardig gaat samenwerken, of denkt: die kan ik hebben.

Man scoort net een puntje hoger dan vrouw. Hetero net een paar punten meer dan homo. Christen of atheïst is handiger dan moslim. Algemeen Beschaafd Nederlands scoort hoger dan een Limburgs accent. Academisch opgeleid geeft meer punten op je bingokaart dan een mbo-diploma. Werkend meer dan werkeloos. En gezond meer dan ziek.

Een psychische aandoening scoort laag. Geeft zelfs minpunten op de rankingsbingokaart. Depressie… 8 punten eraf in het hoofd van je werkgever. De aandacht voor openheid over psychische aandoeningen is dan ook geen gimmick van een paar BN’ers, maar belangrijk als we een inclusieve samenleving willen zijn. Een depressiegala kan helpen bij het verminderen van je minpunten op de bingokaart.