Ook Van Bommel weet nu dat hij zijn eigen rol niet moet overschatten

Dat PSV tegen Ajax met grofweg drie werkertjes op het middenveld speelde, kon ik wel begrijpen. Je kon, met overduidelijke winstkansen, ook moeilijk zeggen dat PSV dáárdoor het beslissende gat niet sloeg, nog geen kampioen is, en misschien helemaal geen kampioen zal worden.

Ik moest, toen ik de opstelling zag, wel denken aan het begin van dit seizoen. Daar dacht ik al vaker aan. Mark van Bommel zou het als nieuwe trainer van PSV anders doen. Aanvallender, leuker, PSV zou de tegenstander vastzetten – die nieuwe mode: ­iedereen wil de ander maar onder druk zetten, voortdurend het mes op de keel, alsof zoiets kan.

Ik dacht er het mijne van, en niet alleen vanwege scepsis over dat irrealistische jargon (‘druk zetten’). Het klonk niet lekker voor zijn voorganger Phillip Cocu, die toch alles bij PSV eruit had ­gehaald, en die het niet in zijn hoofd had gehaald om druk te zetten. De flegmatieke Zuid-Amerikaan Pereiro, die bij Cocu tussen bank en veld pendelde, was voor Van Bommel zijn ‘nummer 10’, de offensieve middenvelder. Met het vertrouwen van de trainer (hoorde je het, Phillip?) zou deze balartiest het spel vorm gaan geven.

Gewoon beter

Had PSV ineens spelers om druk te zetten en vorig seizoen niet? Natuurlijk niet, het waren grosso modo dezelfde spelers. Ze wonnen in Nederland voor de winterstop niet door druk te zetten. Welnee, PSV en Ajax zijn in negen van de tien gevallen gewoon beter – zo’n kunst is het dan niet om de bal snel weer te hebben. Al heel lang hoor je in Eindhoven niemand meer over druk zetten. Pereiro werd reserve. Van Bommel vond hem niet goed genoeg om tegen Ajax te spelen, vandaar die werkertjes.

Ja, donderdag mocht Pereiro weer eens meedoen, tegen PEC Zwolle. Je zag hem soms, en dan ook weer niet. Hij gaat weer pendelen tussen bank en veld. In meer opzichten is al langer alles bij PSV weer bij het oude. Het spel is even hoekig, ronduit ­onhandig soms, als vorig seizoen onder Cocu, de grondlegger – ik herinner er toch graag even aan – van het teamgevoel dat ook nu de doorslag zou kunnen geven.

Mark van Bommel heeft veel om een goede trainer te worden, daar verandert niets aan: zijn spelersachtergrond, de verbale lenigheid. Maar dat ook hij de typische trainersbeginnersfout maakte, denken dat het jou wel op een ­andere manier gaat lukken, dat het jou met een speler wel gaat lukken, dat viel me tegen, juist van hem, met zijn achtergrond.