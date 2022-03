Ook Poetin heeft een houdbaarheidsdatum

In de film Der Untergang loopt acteur Bruno Ganz rond als een door de waanzin van de macht verteerde man. De vraag of Hitler aan het eind van zijn wereldverwoestende oorlog besefte wat hij had gedaan, is niet aan de orde. Dat geldt ook voor de vraag of er in het diepst van zijn zwarte ziel een schaduw van spijt werd gevoeld. We zien de ravage die het kwaad in een mens aanricht en voelen daarvoor ‘medelijden en vrees’ zoals de Griekse tragedies die teweeg moesten brengen.

Maar een film is verbeelding en Ganz een groot acteur. Elke verklaring voor de incarnatie van het kwaad in de vorm van Hitler blijft steken in onbegrijpelijkheid. Toegankelijker zijn de handlangers van de macht. Dat zijn degenen die het kwaad faciliteren.

Paranoia lokt sabotage uit

Interessant zijn daarom de twee generaals die op zeven meter afstand van Poetin zijn bevel tot paraatheid van de nucleaire wapens in ontvangst nemen. Interessant zijn de adviseurs die leugens fabriceren en verspreiden om de machthebber aan de macht te houden en om zijn en hun eigen positie te rechtvaardigen. Interessant zijn de journalisten van de staatsmedia die met uitgestreken gezicht de dapperheid van de Russische soldaten roemen, die immers ‘de burgers van Oekraïne beschermen’ met gevaar voor eigen leven. Interessant zijn degenen die de leugens geloven. Interessant zijn de cynische uitvoerders van bevelen die nergens meer in geloven.

Elke dictator heeft een houdbaarheidsdatum. Gewenning holt de angst voor de machthebber uit. Een vast patroon van paranoïde maatregelen om de eigen veiligheid te waarborgen, lokt sabotage uit.

Naarmate de dictator zich meer barricadeert en meer voorproevers in dienst heeft om vergiftiging te voorkomen, wordt zijn positie kwetsbaarder. De geschiedenis leert dat het bouwwerk van de persoonlijke macht opeens in kan storten.

Stalin was pakweg dertig jaar aan de macht in de Sovjet-Unie. Tegenover zijn binnenlandse wandaden stond zijn strijd tegen Hitler-Duitsland. Die strijd leverde hem zoveel krediet op dat hij zijn bewind kon voortzetten en zijn tegenstanders kon blijven vermoorden.

Poetins ziekelijke angst voor corona

Intussen bereidde Stalins handlanger Lavrenti Beria zich voor hem op te volgen. Maar Beria had zich in zijn dienst aan de grote leider zo gehaat gemaakt bij zijn concurrenten dat hij al snel na de dood van Stalin ter dood werd veroordeeld. In het Vrije Westen zongen we ‘Beria, Beria, driemaal in de rondte hopsasa’.

Poetin heeft niet het eeuwige leven. Dat weet hij zelf ook. Vandaar zijn ziekelijke angst voor corona. En ik neem aan dat zijn eten wordt voorgeproefd.

Toen hij op televisie de boodschap bracht dat de nucleaire wapens in paraatheid werden gebracht, wat een ongehoorde dreiging is, knipperde hij vaker met zijn ogen dan bij andere oekazes. Is het angst? Maar de macht heeft hem in de greep. Het is de meest verslavende drug die we kennen. Een dodelijke drug. Wie maakt zich op om Brutus te zijn?

Verschillende malen werden we in West-Europa geconfronteerd met vluchtelingen uit het reëel bestaande arbeidersparadijs. Ik herinner me de treinen uit Hongarije in 1956, uit Tsjecho-Slowakije in 1968. De Russische tanks liepen de behoefte aan vrijheid onder de voet.

Voorlopig is het gevaar niet voorbij

Velen herinneren zich de stromen van mensen die in 1989 bij Timisoara het IJzeren Gordijn openknipten en in Berlijn de muur afbraken. Eindelijk een eind aan de dictatuur. Totdat vanuit de krochten van de oude KGB een geslepen macho zich meester maakte van de macht en van het geld. Onder de vlag van een Sovjet-ideaal dat nooit het Russische volk bevrijdde, maar het knechtte.

Is de volgzame houding van de Russen een eigenschap van het volk geworden, omdat het nooit werkelijk de verantwoordelijkheid voor een democratie heeft gevoeld en gedragen? Mijn medecolumnist Ephimenco haalt weleens de uitspraak aan dat democratie niet voor bange mensen is. Hij heeft gelijk. De chaos waarin de Sovjet-Unie na 1989 terechtkwam toont dat aan. Oekraïne zal vallen.

Poetin zal verdwijnen, een Brutus of een nieuwe Beria staat klaar. Voorlopig is het gevaar niet voorbij. Maar we moeten niet bang zijn.