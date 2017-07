Ook op school moet religie een privézaak zijn

Onderwijs op religieuze basis geniet een onverdiende maatschappelijke en politieke bevoorrechting, terwijl ze door een overwegend geseculariseerde samenleving moet worden betaald. Ik beschouw het als verspilling en tevens als oneerlijk en schadelijk voor het beginsel van onze scheiding van kerk en staat.

De tegenstellingen tussen de verschillende christelijke stromingen zijn de laatste decennia heel wat minder geworden. Met de komst van veel migranten met verschillende religieuze achtergronden, zijn religieuze tegenstellingen echter weer volop terug. Dat maakt het des te belangrijker om meer begrip voor elkaars religie en cultuur te ontwikkelen.

Laten we zuinig zijn op onze scheiding van kerk en staat

De school is hiervoor de meest geschikte plaats. Daar moeten we de kinderen niet opvoeden in een bepaald geloof, maar aandacht besteden aan het geloof en de diverse richtingen. Deze lessen moeten waardevrij worden gegeven, zonder inmenging van religieuze leiders of instituten. Besteed daarbij veel aandacht aan de vrijheid van het geloof en vertel de jongeren dat ze mogen, maar niet moeten geloven.

Segregatie begint vroeg Waar het in het onderwijs vooral om gaat, is niet wát ze moeten leren, maar hóe. Leer de jongeren kritisch en zelfstandig denken, zodat ze in alle vrijheid hun eigen levenswijze kunnen ontwikkelen. Dit is ook het beste recept om hen weerbaar te maken, ook in de strijd tegen radicalisering. Onze politici roepen 'binden, binden'. Ondertussen staan ze toe dat de segregatie al op de basisschool begint. Religie moet een privézaak blijven, want zodra het geloof de publieke ruimte binnendringt, is het risico groot dat het de democratie uitholt. Religie en democratie zijn nu eenmaal twee tegengestelde fenomenen die moeilijk met elkaar te combineren zijn. Laten we daarom zuinig zijn op onze scheiding van kerk en staat.

