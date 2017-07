Ook met de basisbeurs was het na een tijdje wel voorbij

Deze week liet ook invalcolumniste Phaedra Werkhoven zich door dat misverstand meeslepen. Boos is zij over het leenstelsel waarmee studenten sinds kort hun eigen studie geacht worden te financieren. Bedacht door politici die volgens Werkhoven ‘zelf zorgeloos 100 jaar hebben kunnen studeren van overheidspoen.’

Zelfs wanneer je rekening houdt met retorische overdrijving, is dat onzin. Met die basisbeurs was het na een tijdje echt wel voorbij wanneer er onvoldoende studievoortgang werd geboekt. En menig politicus zal gestudeerd hebben toen er nog helemaal geen basisbeurs bestond.

Veel ruimte voor meer naast je studie was er vroeger ook niet

Tot aan het eind van de jaren ’70 was er voor studenten met min of meer draagkrachtige ouders helemaal geen voorziening, op de kinderbijslag na. En voor minvermogenden was er de studiebeurs, die als voordeel had dat je daar als student inderdaad van kon leven. Misschien niet inclusief een buitenlandse vakantie (één keer per jaar was al heel wat), maar daar kon uitzendwerk een mouw aan passen. Veel ruimte voor méér was er niet, want als de tentamenresultaten te lang uitbleven, was het ook dan al snel schluss.

Dat was een redelijk rechtvaardige regeling – bepaald niet overlopend van de luxe die de generatie ‘babyboomers’ achteraf in de schoenen geschoven krijgt. Want ook toen sleepte een studiebeurs het vooruitzicht van een fikse studieschuld met zich mee. Voor reguliere studenten niet over het hele bedrag, zoals een lezer opmerkte. Maar wel van een substantieel deel dat schommelde tussen de 40 en de 60 procent, opnieuw afhankelijk van de studieresultaten.

Ik heb me, als kind van minvermogende ouders, er daardoor geen moment van laten weerhouden zo lang mogelijk te studeren, want ik was een weetgierig jongmens. En ben ook nooit iemand tegengekomen die dat wèl deed – wat volgens Phaedra Werkhoven in de huidige studentengeneratie aan de orde van de dag moet zijn. Wie studeerde, wílde dat ook echt en dat daar later alsnog iets voor moest worden gedokt hoorde erbij.

Studeren was ook werk De tijdgeest maakte een einde aan de klassieke studiebeurs. Aan de ene kant omdat 18-jarigen gaandeweg als volwassenen werden beschouwd. Daar hoorde – meende men – een zelfstandige financiële positie bij, óók voor kinderen uit meer gegoede milieus. Bovendien vond in die marxistische jaren menigeen dat studeren ook ‘werk’ was en studenten als (kennis)arbeiders recht hadden op een soort loon. Dat laatste is nooit helemaal van de grond gekomen, maar de nieuwe rechtvaardigheid had wel tot gevolg dat de basisbeurs níet meer volstond om als student (zij het karig) van te leven. Wie dezelfde koek onder veel meer studenten verdeelt, houdt voor ieder afzonderlijk vanzelf minder over. De pijn werd verzacht met de invoering van een gratis OV-kaart, vóór die tijd een ongekende luxe, al was dat eigenlijk ook een verkapte bezuinigingsmaatregel. De klos waren de minvermogenden, die nu óók moesten bijspringen bij de studiefinanciering van hun kinderen. Ik heb daar indertijd weinig protest tegen gehoord. Veel minder in ieder geval dan bij de invoering van het leenstelsel, dat in veel opzichten een terugkeer is naar de oude studiebeurs – inclusief speciale bijstand voor minder welgestelden. De boosheid daarover neem ik daarom met een korrel zout – inclusief Werkhovens neiging haar laptop uit het raam te smijten wanneer zij ontdekt dat zij niet zomaar de zaken voor haar zoon kan regelen. Tja, de (financiële) zelfstandigheid van die laatste was nu juist het voornaamse argument voor de basisbeurs waarnaar zij zo vurig terugverlangt. Wie zijn studieschuld echt niet kan terugbetalen, hoeft dat volgens het leenstelsel helemaal niet Intussen heeft haar zoon het er maar moeilijk mee, zo begrijp ik. En mét hem vele anderen. Waarom nog studeren als je niet zeker weet dat je je schuld ooit kunt terugbetalen? Als je met andere dingen veel rijker kunt worden? En als je sowieso geen idee hebt wat je moet doen? Ach, zou ik zeggen, deine Sorgen möcht’ ich haben. Wie zijn studieschuld echt niet kan terugbetalen, hoeft dat volgens het leenstelsel helemaal niet. En wie liever op een andere manier rijk wordt, moet dat vooral doen. Studeren is altijd een weg geweest om je positie in het leven te verbeteren, maar echt vermogend werd je er zelden van. En wie ‘geen idee heeft’ wat hij moet doen, kan er beter helemaal niet aan beginnen. De collegezalen puilen al uit van studenten die zich zichtbaar zitten af te vragen wat ze daar eigenlijk uitvoeren. Laten we wegblijven en iets anders gaan doen. Of helemaal niets, voor mijn part – maar dan niet zeuren over de staat die hun geen centen toeschuift. Lees ook de column van Phaedra van Werkhoven: Weg met dat leenstelselgedrocht!

