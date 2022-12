Ook Marokkaanse jongeren willen laten zien wie ze zijn, gun ze dat

Bezie de euforie na de prestaties van Marokko op het WK als een ‘uit de kast komen’, schrijft burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch. Deze jongeren willen ook zichzelf mogen zijn.

Alsof zij uit een kast moesten breken, zo explosief vierden de Marokkaans-Nederlandse jongeren de successen van het Marokkaanse elftal. Euforisch als homo’s op de Gay Pride, opgelucht te mogen zijn wie zij zijn. De jongeren zelf en vooral wij hadden Qatar nodig om te ontdekken dat zij winnaars kunnen zijn.

Volkskrant-cartoonist Jos Collignon reageerde met het cliché van straatrovers: twee Marokkaanse jongens op een brommer grissen de WK-cup uit de handen van Fifa-topman Infantino. De Volkskrant haalde de cartoon gelukkig van de website. Maar wat gaan wij doen, wij gezagsdragers?

Tot groot verdriet van Marokkaans-Nederlandse vaders zoals ik duiken onze kinderen al zo lang de kast in, dat ze zelf niet anders weten. Sinds 2002 worden zij aanhoudend gecriminaliseerd, zoals de schets van Collignon bevestigt: hoe mooi ook de prestaties, zij zitten gevangen in het straatroverscliché.

Maar de Volkskrant haalde de tekening wel van de website. Dus laten wij ons niet meteen ingraven in de discussies over de vrijheid van meningsuiting, en nu ook stilstaan bij de vrijheid van jongeren die wij steeds groepsgewijs het hok in duwen: wat doen wij ze aan? Het is onmenselijk in een kast te zitten, beducht om ontdekt te worden, omdat je niet mag laten zien wie je bent. Dát zegt de opgeluchte huldiging van de Marokkaanse voetballers: dit zijn wij. Een week na het WK juicht heel Marokko nog steeds, met de voetbalmoeders voorop.

Verstoppen

Het WK voetbal was een droom. De realiteit is dat je uit het Nederlandse leven wordt verbannen als je jezelf bent. Willen jongeren die geen Jan, Piet of Marie heten een geschikte baan vinden, dan moeten zij hun herkomst verstoppen, bijvoorbeeld anoniem solliciteren. Willen zij de horeca in, dan is onderduiken in een lichtgekleurde vriendengroep de methode. Als acteurs krijgen ze vaak boevenrollen. Op straat willen ze niet opvallen, anders worden ze van de weg af gehaald. Bewijs maar eens dat je te vertrouwen bent.

Burgemeester, zeggen de kids tegen mij, ‘ik ga wel naar school, maar u weet toch dat deze opleiding niets voor mij doet?’ ‘Marcouch’, zeggen hoogopgeleide professionele meiden: ‘Hoe hard ik ook mijn best doe en hoe goed mijn resultaten ook zijn, het zal nooit genoeg zijn, ik kan elk moment eruit vallen – weet u toch.’

Ik weet het, in 2017 stond PVV-leider Wilders met een spandoek voor het Arnhemse stadhuis zodra hij van mijn benoeming als burgemeester vernam. Dat ik veertig jaar het bloed uit mijn schoenen had gelopen, veegde hij weg op een oud laken met een zwarte stift. En wat zien Marokkaans-Nederlandse jongeren? Zij zien dat dat wij het geweld van boze boeren demonstraties noemen, maar hún vuurwerk noemen wij rellen.

Voortdurend vraagtekens

Wij zijn altijd heel kritisch over de inzet van nieuwkomers om Nederlands te leren, kinderen goed op te voeden, hard te werken en liefde voor Nederland te ontwikkelen. Wij plaatsen voortdurend vraagtekens bij hun goede wil en doorzettingsvermogen. Maar laten we niet langer de hele Nederlands-Marokkaanse gemeenschap zo vijandig bekijken dat die collectief de kast in duikt. Laten wij leren onderscheid te maken tussen wie deugt en wie niet. Laten we het bestaansrecht verdedigen van mensen om te zijn wie zij zijn. Zodat ze daarvoor niet het WK in Qatar nodig hebben.

Dit zijn jonge Nederlanders die trots zijn op hun ouders, die in ons land bleven voor hen. Ze zijn blij het groepsoordeel over hen als straatrovers radicaal te kunnen afschudden. Die trots drukken ze uit met een vlag. Dat is geen nationalisme. Het is net als de regenboogvlag; een teken van hoop er te mogen zijn. Die euforische opluchting gaat voorbij. Dus wat doen wij? Natuurlijk bestrijden wij criminaliteit, ik sta voorop. Maar daarna komt de echte strijd, om mensen te waarderen als echte mensen.

Een veiliger wereld in

Iedereen heeft het over de ‘beker’, maar de echte prestatie heet: uit de kast komen, een veiliger wereld in. Dat is wat de simpele One Love-band in het verre Qatar bereikte voor jongens uit Nederland die de droom van hun opa’s waarmaken: succesvol terug naar Marokko. Niet uit nationalisme, maar om een plek te vinden waar het vanzelfsprekend is te zijn wie je bent.

Jongens en meisjes, hou vast waar je achter kwam: je mag er zijn. Wees Marokkaans, Amazigh, moslim, Arnhemmer, Nederlander. Maakt niet uit waar je begint in deze reeks, als jij het maar bent, opdat je er ook voor anderen voluit kunt zijn.

