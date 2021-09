Ook Mark Rutte heeft een ambitie: lachend blijven barbecueën

Never waste a good crisis, hoorde je de afgelopen anderhalf jaar nogal eens in coronaverband. Dat adagium is niet besteed aan kabinet-Rutte III. Of wacht – kun je nog van Rutte III spreken? Het demissionaire kabinet doet denken aan het filosofische gedachte-experiment van het schip van Theseus: is een schip waarvan in de loop der tijd alle onderdelen vervangen zijn, nog wel hetzelfde schip?

Lastig, maar toegepast op Rutte III is in ieder geval één kerneigenschap hetzelfde gebleven, ondanks de talloze personeelswisselingen: ideologische leegte. Leegte leert niks van een crisis. Leegte is een zwart gat dat elke­­ les opslokt.

Goed voorbereid zijn op een nieuwe gezondheidscrisis, dat zou nu eens een mooie les zijn om uit de corona-ellende te trekken. Niet alleen je ic-capaciteit flexibel maken, je zorgpersoneel een beschaafd salaris geven en de destructieve marktwerking inperken, maar ook: de samenhang zien tussen beleidsterreinen. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschreven enkele artsen onlangs de nu al zichtbare, negatieve effecten op de volksgezondheid die klimaatverandering met zich meebrengt. Klimaat en gezondheid: samenhang.

Tja, ambities hebben we allemaal

Men neme het ‘document op hoofdlijnen’ waaraan Rutte en Kaag deze zomer werkten om de formatie uit het slop te trekken. Optimistisch en hoogdravend proza over zowel gezondheidszorg als klimaat. ‘Een volgend kabinet moet de ambitie hebben voorop te lopen met verstandig beleid en bijbehorende innovatie’. De ambitie hebben. Tja, ambities hebben we allemaal. Voor mensen als Mark Rutte is het een ambitie om toch vooral te kunnen blijven barbecueën.

Inderdaad, ook als die barbecue gemaakt is van Tata-staal, waarvan de productie voor vervuiling en ziekte zorgt. Vooral blijven barbecueën. Zelfs al heb je het vlees dat je op de roostertjes kwakt, verkregen dankzij onnoemelijk veel dierenleed en hebben de pootjes van het op te vreten dier een joekel van een ecologische voetafdruk. Maakt niet uit, lekker blijven barbecueën.

In het ‘document op hoofdlijnen’ wordt het inkrimpen van de veestapel niet eens behandeld. Lekker blijven barbecueën.

De klimaatambities van Rutte zijn mooi, maar leeg. Dat blijkt wel uit het feit dat het ene na het andere onderdeel van Theseus’ schip verkast naar lobby-organisaties voor bedrijven die alles doen wat in hun macht ligt om de energietransitie af te remmen. Dichter Tonnus Oosterhoff noemde een van zijn bundels Leegte lacht, een titel ontleend aan een krantenbericht over voormalig VVD-kamerlid René Leegte. Die vond dat je CO2-reductie aan de markt moest overlaten. Haha. Leegte stapte op als Kamerlid omdat hij een betaalde nevenfunctie had verzwegen, die raakte aan zijn portefeuille. Haha.

‘Als ervaring een boot is’, schrijft Oosterhoff, ‘hoe heet dan het roer?’.

Leeg lachend blijven we barbecueën.