Ook kaskrakers kunnen inhoud hebben

Vorige week ging 'Avengers: Infinity War' in première in Nederland, een film die met 630 miljoen dollar wereldwijd het grootste debuutweekend ooit op zijn naam heeft staan. Toch vinden de Nederlandse media deze kaskraker van Marvel Cinematic Universe blijkbaar niet belangrijk genoeg om te vermelden. Dat de film zoveel meer is dan geweld, actie en slimme marketing lijkt de journalistiek compleet te ontgaan.

"Een eindeloze serie films (lees: een marketingstrategie) waarin superhelden in wisselende allianties boosaardige supercriminelen, buitenaardse invasies en, als het zo uitkomt, elkaar bestrijden." Zo beschrijftTrouw het Marvel Cinematic Universe in een recensie van 'Spiderman: Homecoming'. Deze beschrijving is niet onjuist, maar toch verre van compleet.

Marvel snijdt onderwerpen aan als post­trau­ma­ti­sche stressstoor­nis, vrijheid en racisme, met als centrale vraag: wanneer ben je een held?

Zware onderwerpen De reeks van films en tv-series geproduceerd door Marvel Studios snijden op een toegankelijke manier zware onderwerpen aan als posttraumatische stressstoornis, vrijheid en racisme. Hierbij is de centrale vraag meestal: wanneer ben je een held? Marvel, begonnen als stripboekproducent, heeft het altijd al moeilijk gehad serieus te worden genomen. Stripboeken werden pas laat erkend als kunstvorm. Hetzelfde geldt nu voor superheldenfilms. Journalisten vergeten verder te kijken dan de kleurrijke kostuums en talloze ontploffingen. Behalve wanneer de boodschap niet zover onder het oppervlak ligt, zoals bij de laatste succesfilm 'Black Panther'. Een donkere cast en donkere regisseur, dat vinden de media wel interessant. Black Panther is ongetwijfeld één van de betere Marvel-films en heeft zeker een belangrijke boodschap, maar is niet de enige productie die betekenis heeft.