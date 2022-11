Ook in Qatar blijkt: Nederland kijkt niet zo nauw als er geld verdiend kan worden

In 1753 kwam de Amsterdamse bankier Willem Deutz met een nieuwtje op de beurs: een verhandelbare hypotheeklening aan plantage-eigenaren in Suriname waarbij niet alleen de plantages, maar ook de tot slaaf gemaakten als onderpand dienden. Deze ‘negotiaties’ waren vanwege de hoge rente meteen een groot succes, maar wie weet hoe de bankencrisis in 2008 ontstond, kan de fatale afloop raden.

Het cynische verhaal van de speculaties en verrijking over de ruggen van tot slaaf gemaakten staat in het deze maand uitgekomen boek Gokkers & graaiers van de journalist en schrijver Roel Janssen. Het laat, samen met verhalen over andere financiële schandalen in ons land, een aantal lijnen zien die tot op de dag van vandaag doorlopen en politieke splijtstof opleveren. Brandpunt is nu het WK voetbal in Qatar, waarin net als destijds in onze koloniën geldbejag, corruptie en grove uitbuiting van arbeidskrachten samenkomen.

Creatief in het vinden van profijtelijke weggetjes

Premier Rutte probeerde vorige maand de kool en de geit te sparen met de opmerking: “We juichen straks voor het Nederlands elftal, niet voor de tribunes”. Het kabinet was niettemin eerlijk over de afweging een minister, misschien ook de koning, naar Qatar te sturen. Ons land wil de oliestaat te vriend te houden vanwege geopolitieke en energiebelangen en meent dat je de schendingen van de mensenrechten effectiever ter plekke aan de orde kunt stellen. Niet genoemd, maar wel van betekenis is de betrokkenheid van een aantal Nederlandse bouwbedrijven en ingenieursbureaus bij projecten in Qatar.

Roel Janssen laat aan de hand van de financiële schandalen zien dat Nederland niet zo nauw kijkt als het op geld verdienen aan komt en ook uiterst creatief is in het vinden van profijtelijke weggetjes. Het is een rode draad in onze geschiedenis vanaf de VOC aan het begin van de zeventiende eeuw tot aan het faciliteren van geldstromen, inclusief die van Russische kleptocraten, door de dienstverleners aan de Amsterdamse Zuidas in onze dagen.

De koopmansgeest als nationale deugd

De socioloog Ernest Zahn schreef een halve eeuw geleden dat de koopmansgeest hier lang als ‘een nationale deugd’ is beschouwd. In de jaren zestig signaleerde hij al een kentering, doordat de schaduwzijden van de kolonisatie in het nationale bewustzijn begonnen door te dringen. Dat proces is uitgemond in het voornemen van de regering excuses te maken voor ons slavernijverleden. Tegelijk is er weerstand tegen het verschaffen van ruimte, zowel fysiek als cultureel, aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten en andere immigranten.

Er lijkt zelfs sprake van een nieuwe kanteling in onze ontwikkeling. Nederland ontwikkelde zich dankzij de overzeese handel tot een democratische en burgerlijke samenleving, tolerant en vrijheidslievend, internationaal georiënteerd. De handel, ook die in slaven, leverde geld op, dat niet alleen onafhankelijkheid en welvaart voortbracht, maar ook macht. Anders dan elders is hier kapitaal en niet grondbezit een cruciale factor geweest in de machtsvorming. Dat onderscheidt ons van Duitsland, waar de eigenwaarde veel meer is verbonden met de grond waarop je woont.

Strijd om de schaarse ruimte

Deze verbinding met de grond zie je hier nu ook, zeer direct in het protest van boeren tegen beperking van hun ruimte vanwege het stikstofbeleid. Maar ook, in meer culturele zin, in het oppoetsen van de etnische factor door populisten. Beide sentimenten komen samen in de strijd om de schaarse ruimte (voor bestaande boerderijen en nieuwe woningen).

Het gezamenlijke doelwit zijn de liberale partijen, vanouds de politieke uitdrukking van de handelsgeest. Vooral D66 moet het ontgelden en, in mindere mate, de VVD, die nog wat conservatieve trekken heeft, maar in de ogen van nativisten nog veel te tolerant is tegenover immigranten. De acceleratie in deze dynamiek kan de groei van de populistische partijen verklaren.

Gespletenheid in miniformaat

De historicus Huizinga wees er in de jaren dertig van de vorige eeuw op dat Nederland uit vrijheidsstrijd is geboren en niet uit heerschappij. Hij liet in deze waarneming de met geweld onderworpen en geleide koloniën in ‘de Oost’ en ‘de West’ buiten beschouwing – misschien een liberaal trekje om vooral oog te hebben voor de zonnige kant van de straat. Qatar levert nu als het ware in miniformaat het beeld van die gespletenheid: welvaart en prestige dankzij olie en de onzichtbare uitbuiting van vrijwel rechteloze arbeidskrachten.

De slavernij in Suriname en op de Antillen bleef ook lang uit het zicht van onze welvarende natie. Pas nadat dominee Wolter van Hoëvell, een liberaal Kamerlid, in 1854 het boek Slaven en vrijen uitbracht, met ooggetuigenverslagen van de wreedheden op de plantages, ging er een schok door de samenleving en begon de publieke opinie te kantelen. In Qatar kun je dus met enige verbeeldingskracht het spiegelbeeld van onze eigen geschiedenis zien.