Ook in het Westland is er onderwijsvrijheid

Het verzet van de meerderheid van de gemeenteraad van Westland tegen de oprichting van een islamitische basisschool in Naaldwijk is hevig. Hoewel de Raad van State heeft laten weten dat deze school er mag komen, en minister Slob van onderwijs – zij het contre coeur – geen wettelijk bezwaar ziet, houden de lokale partijen, die de meerderheid hebben in de raad, voet bij stuk. De raadsleden van de landelijke partijen hebben hier nu publiekelijk afstand van genomen, en zo is de beoogde school een splijtzwam geworden in de lokale politiek.

Een van de argumenten van de tegenstanders is dat het niet wenselijk is dat kinderen op een zo jonge leeftijd naar een school gaan waarop de verhoudingen tussen jongens en meisjes anders zijn dan op een doorsnee Nederlandse school. Voor islamitische kinderen zou het beter zijn om op school ook in aanraking te komen met kinderen met een andere achtergrond. Dat is beter voor de integratie en dus voor hun toekomst.

Jongens en meisjes samen in de klas

Dat klinkt redelijk en er is ook iets voor te zeggen. Maar op de nieuw op te richten school zitten meisjes en jongens gewoon bij elkaar in de klas, verklaarde Abdelsadek Maas. Hij is bestuursvoorzitter van de scholengemeenschap Yunus Emre, waar de nieuwe school onder zal vallen. De scholen van Yunus Emre werken graag samen met andere scholen in de regio, een samenwerking die volgens het scholenplan alleen maar intensiever zal worden. Van isolement is dus geen sprake.

Maar de vraag of een school al dan niet de integratie van leerlingen zal bevorderen kan en mag geen reden zijn om de oprichting ervan tegen te houden. Het Nederlandse onderwijssysteem kent nu eenmaal de vrijheid om bijzondere scholen op te richten, op ideologische of religieuze gronden. Er moeten voldoende leerlingen zijn, er moet een goede bestuursstructuur zijn en er moet aan leerdoelen worden voldaan. Dat is allemaal in orde, volgens de minister en de Raad van State.

De wet is leidend

Misschien zijn er onuitgesproken bezwaren tegen de oprichting van een islamitische school. Die hebben dan afkeer van de islam als ingrediënt, of afkeer van vreemdelingen in het algemeen. Als die angsten er zijn, dienen die niet zomaar weggewuifd te worden. Maar nuchter bezien zijn de ouders van de potentiële leerlingen van de islamitische basisschool woonachtig en werkzaam in Westland. Daar is kennelijk geen bezwaar tegen. Dan is het wel vreemd en moeilijk uit te leggen dat er wel bezwaar tegen is dat deze gewenste inwoners/werknemers een school oprichten voor hun kinderen. Leidend in deze slepende kwestie kan en moet alleen de wet zijn. En die is duidelijk: er is geen bezwaar tegen de oprichting van een islamitische basisschool in Westland.

