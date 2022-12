Ook in 1999 hadden de Marokkanen het gedaan

Pleinen hebben een geheugen. Op het Mercatorplein, dat afgelopen week plek van onrust was na de overwinning van Marokko op België, vonden in 1999 ook rellen plaats. Op het plein waren toen jongeren samengekomen om naar de rapgroep Spookrijders te luisteren. De teksten van Spookrijders zijn rauw, ze winden er geen doekjes om. Het concert duurt langer dan gepland, de jongeren willen niet dat het stopt, de groep scandeert “Fuck the po­lice”, een T-shirt wordt door een rapper in het publiek gegooid – en dan barst de bom. Het tot dan toe vredig verlopen feest ontaardt in totale chaos.

De verslaggever van Trouw schrijft dat jonge, onervaren agenten hardhandig ingrijpen. Ook publiek dat niets met de opruiing te maken heeft, krijgt ervan langs. Zes personen dienen een klacht in over het bijten door politiehonden. De politie ondertussen krijgt een wagon­lading vuil en troep naar haar hoofd gegooid. De mobiele eenheid moet komen om de rust te doen wederkeren.

Ik kan me dat incident nog goed herinneren, omdat ik daags na de rellen in mijn toenmalige woonplaats ­Leiden in het stamcafé waar ik geregeld kwam door mensen werd aangesproken op de rellen: wat vond ik als Marokkaan van wat daar was gebeurd? Een man aan de toog stelde dat het multiculturele sprookje pas werkelijkheid zou zijn als een Marokkaanse jongen naakt met een hond aan de lijn zou poseren. Om het knagende gevoel dat ik ook zeker partij was in de rellen weg te krijgen, schreef ik er een column over voor de universiteitskrant Mare. De toon zal gematigd zijn geweest.

De Marokkanen hadden het gedaan, dat was het frame en ik nam dat klakkeloos aan. Maar het is zo vaak makkelijk oordelen over incidenten wanneer je zover op afstand staat. Daags na de rellen van vorige week stroomde Twitter over van haat jegens de Marokkaans-Nederlandse bevolkingsgroep; 99 procent ­ervan was racistisch geïnspireerd.

Hoogopgeleide millennials

Ik woon inmiddels om de hoek bij het Mercatorplein. Het is in niets meer wat het in 1999 was. Op het plein staat het hippe café Zürich, waarvan de eigenaar een Marokkaan is. De buurt wordt overspoeld door kapitaalkrachtige, hoogopgeleide millennials die de wijk in de vaart der volkeren opstuwen met schrikbarende prijsverhogingen in de horeca en detailhandel tot gevolg. De leefbaarheid komt met een hoge prijs. Segregatie ligt ook op de loer, veel gevaarlijker dan de oude vormen van segregatie. Een kapitaalkrachtige elite die met haar enorme koopkracht elke vorm van integratie in de wijk links kan laten liggen. Arme gezinnen kunnen geen kant op. Een oude bewoner mompelde over de nagelnieuwe ­millennialflat dat die hem het gevoel geeft dat hij zich moest schamen voor zijn armoede.

Twee maanden na de rellen van 3 juli 1999 gaf de politie toe een scheve schaats gereden te hebben. Mededelingen van de politie over de Marokkaanse solidariteit waren ongepast geweest. Ondanks het incident was de relatie tussen de Marokkaanse jongeren en de politie goed te noemen. Er waren onnodig klappen uitgedeeld. De organisatie trof dan ook geen blaam.

Het clubje falderappes dat afgelopen week tekeerging heeft geen geheugen. Ze leven bij de dag. Hulpverleners die zeer veel tijd en energie in dit groepje steken, hebben grote moeilijkheden ze te bereiken. Wat wij van hen vinden zal ze een biet wezen. En misschien heeft onze ongenuanceerde toonzetting jegens een bevolkingsgroep daar ook aan bijgedragen.