Ook eiceldonatie kent beperkingen

Tot voor vijf jaar moesten ze daarvoor zelf iemand meenemen naar de vruchtbaarheidskliniek, een zus bijvoorbeeld. Inmiddels zijn er drie eicelbanken waar donorvrouwen hun eicellen kunnen donoren voor wensouders die ze niet kennen. Die wensouders staan te dringen, de donorvrouwen laten het afweten.

Initiatiefnemer Bart Fauser van de Utrechtse eicelbank wijst naar de overheid die niet achter de eicelbanken zou staan, en naar de financiering die volgens hem niet goed geregeld is. Dat roept de vraag op of de overheid de eicelbanken moet steunen, bijvoorbeeld via een campagne om donoren aan te moedigen, en of de behandeling helemaal in het basispakket thuishoort. Nu valt alleen het tweede deel daaronder: de bevruchting in de reageerbuis, en de plaatsing van het embryo in de baarmoeder van de wensmoeder. Het 'donortraject' dat daaraan voorafgaat, betalen de wensouders.

Het is onwenselijk als wensouders voor eiceldonatie uitwijken naar andere landen

De donorvrouwen krijgen hormooninjecties om te stimuleren dat er meerdere eicellen rijpen, echo's om te volgen of dat gebeurt, en dan de punctie om de eicellen te oogsten. Daarvoor krijgen ze alleen een onkostenvergoeding, winstoogmerk is terecht verboden. Het is mooi als vrouwen dit alles willen ondergaan omdat ze een andere vrouw een kind gunnen, zeker als dat een vrouw is die ze helemaal niet kennen. Maar het is niet vreemd dat zo weinig vrouwen hiervoor kiezen, want het is een pittige behandeling.

Een landelijke campagne helpt vast wel een beetje om meer vrouwen naar de eicelbank te krijgen. Maar het vergoeden van het voortraject zou ook wel eens kunnen leiden tot een nog grotere vraag naar donoreitjes. En daarmee tot meer hormooninjecties, echo's, puncties en in een enkel geval complicaties voor kerngezonde vrouwen. Dat hoef je niet te verbieden, vrouwen kunnen zelf de afweging maken of ze het ervoor overhebben. Maar daarmee is niet gezegd dat je het ook moet stimuleren en financieren.

Het is ook onwenselijk als wensouders voor eiceldonatie uitwijken naar andere landen. Bijvoorbeeld omdat elders soms nog steeds anonieme of commerciële donatie mogelijk is, terwijl dat in Nederland juist om goede redenen niet (meer) kan. Praten met wensouders over hun kinderwens is altijd een goed idee, zeker als blijkt dat het er niet in zit. Het aanbieden en betalen van elke medische strohalm, dat hoeft niet.

