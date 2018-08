Ook een zelfdoding kan journalistieke dimensies bevatten

De journalistieke mores zeggen dat de krant met respect voor privacy terughoudend bericht over zelfdoding. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de redactie bij een dergelijk voorval meteen wegduikt.

In november publiceerde de krant vier foto's die gedetailleerd weergaven hoe de Bosnisch-Kroatische oud-generaal Praljak tijdens het Joegoslavië-tribunaal met fatale gevolgen een flesje gif aan zijn mond zette. Een foto verscheen voorop de krant, de overige op pagina drie. Verscheidene lezers vonden de hoeveelheid aandacht te veel voor een oorlogsmisdadiger, een enkeling dichtte Trouw 'niveau roddelblad' toe.

De journalistieke afweging die aan de publicatie vooraf ging, was overigens verdedigbaar, al was het aantal foto's overdreven. De vraag voor de redactie bij Praljak's zelfdoding was hoe hij het gif in bezit had gekregen en wat de rol van de beveiliging was. Dat hij zijn daad voor de camera verrichtte en niet anoniem in zijn cel completeerde het nieuwselement.

Niet in Personalia

Het overlijden van Willie Dille baarde internationaal geen opzien, maar dat deed het wel in Nederland. Een filmpje dat zij twee dagen voor haar zelfdoding op Facebook plaatste, droeg er in belangrijke mate toe bij dat in Trouw haar dood zich niet beperkte tot een plek in de rubriek Personalia, maar in de nieuwssfeer werd getrokken. In het overigens snel weer door haar verwijderde filmpje stelde zij dat ze op instigatie van een ex-PVV'er en collega-raadslid 'door een groep moslims was ontvoerd, verkracht en mishandeld'.

Het facebookfilmpje en haar beschuldigingen maakten haar dood, twee dagen later, tot een opmerkelijk nieuwsfeit.

Dat feit, gevoegd bij de journalistieke terughoudendheid bij zelfdodingen, verklaart waarom de krant op 10 augustus pas op pagina tien in een kort nieuwsbericht van driehonderd woorden over haar overlijden berichtte. Heel consequent was dat niet, aangezien een artikel op de Trouw-site over hetzelfde onderwerp met 550 woorden veel uitgebreider was.

De hoofdredacteur legt dat verschil uit: "Online journalistiek heeft een eigen dynamiek omdat er geen deadlines zijn en de ruimte onbeperkt is. Overeind blijft dat de journalistieke uitgangspunten voor beide vormen dezelfde zijn, zoals hier ook is gebeurd."