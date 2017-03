Ook een minderheidskabinet kan effectief en nuttig zijn

Mogelijk al volgende week moet die verkenning leiden tot een advies aan de Kamer welke partijen het best kunnen worden betrokken bij de onderhandelingen over het programma van zo’n kabinet.

Het ligt uiteraard voor de hand dat Schippers in eerste instantie zal zoeken naar een mogelijkheid voor een kabinet met een stabiele meerderheid in de Tweede en, nog mooier, ook in de Eerste Kamer. Het is echter de vraag of de uitkomst ook moet zijn dat er een meerderheidskabinet gevormd wordt.

Een meerderheidskabinet kan eigenlijk alleen over rechts gevormd worden, waarbij de partijen ter rechterzijde altijd een partij warm moeten zien te maken in het centrum dan wel ter linkerzijde van het centrum. VVD, CDA en D66 hebben de ChristenUnie dan wel GroenLinks nodig, ervan uitgaande dat de PvdA verstandig is en de oppositie opzoekt om eens goed na te denken over de vraag wat een sociaal-democratische partij in deze tijd kan betekenen.

Dat de ChristenUnie of GroenLinks nodig is voor een meerderheidscoalitie is een lichtpuntje. De combinatie VVD, CDA en D66 stelt niet gerust als het gaat om de noodzakelijke intensivering van het milieubeleid en de overgang naar het gebruik van duurzame vormen van energie.

Het zou raadzaam zijn ook te bekijken of een min­der­heids­ka­bi­net tot de mogelijkheden behoort

Tegelijk illustreert de urgentie van dit onderwerp hoe moeilijk het zal worden een meerderheidskabinet te vormen. Milieu- en energiebeleid zijn twee voorbeelden uit een hele verzameling onderwerpen, waarvan niet gemakkelijk aan te geven is hoe deze partijen tot werkbare compromissen moeten komen.

Schippers zal in eerste instantie niet naar andere oplossingen kijken, maar toch zou het wellicht raadzaam zijn ook de vorming van een minderheidskabinet in haar verkenning mee te nemen.

Politici schrikken over het algemeen terug voor die mogelijkheid. Ten onrechte. Het tweede kabinet-Rutte heeft omstandig aangetoond dat zo’n coalitie effectief en succesvol kan zijn. De noodzakelijke voorwaarde is alleen een parlement van goede wil dat niet slechts uit is op nieuwe verkiezingen door het kabinet zo snel mogelijk ten val te brengen.

Het is de stellige indruk dat aan die voorwaarde in de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling voldaan kan worden. Niet alles hoeft verloren te zijn als er niet onmiddellijk een werkbare meerderheid te vinden is.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

