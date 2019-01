Ook een arts kan een keer een fout maken

Uit het artikel maak ik op dat de begane fout wel complicaties, maar geen blijvend letsel heeft gebracht. Voor de patiënt in kwestie blijft dat natuurlijk heel naar. Mij gaat het echter om de vraag of deze fout de betreffende arts haar hele leven, privé en beroepsmatig, moet blijven achtervolgen.

Mogen er nog fouten worden gemaakt? Of leven we in een land waar van iedereen, van klein tot groot, perfectie wordt verlangd? In mijn onderwijspraktijk waren er steeds meer kinderen met faalangst. Ze durfden geen fouten te maken en blokkeerden daardoor volledig. Niet zo vreemd wanneer alles wat je hebt geleerd getoetst, geobserveerd en genoteerd wordt.

Door de begane fout zal zij meer alert zijn om haar werk goed te doen

Het almaar voor hen herhalen dat fouten maken mag en zelfs moet, is dan een roepen in de woestijn. Ook onze jongeren zien we tegen de hoge eisen oplopen. Nog nooit zijn er zoveel jonge mensen opgebrand geweest. Het idee dat je alleen meetelt als je alles onder controle hebt, is een fysieke en mentale druk die voor niemand goed is. Ook niet als je volwassen bent en al hebt bewezen wat je waard bent.

Barmhartig Natuurlijk is de verantwoordelijkheid van een arts een andere dan die van een bloemist. Een fout van de eerste kan veel ingrijpender consequenties hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat beiden met evenveel inzet en compassie hun werk doen en de ‘klant’ het liefst tevreden zien. Door iedereen onrechtmatig op allerlei media aan de schandpaal te nagelen vergroten we de collectieve kramp en zullen er uiteindelijk steeds meer mensen omvallen en steeds meer mensen fouten maken. Wat zou het barmhartig zijn wanneer iemand de bovengenoemde arts juist nu zou vragen hem of haar te behandelen. Door de begane fout zal zij meer alert zijn om haar werk goed te doen. Wanneer we elkaar én onszelf meer zouden toestaan fouten te maken, zullen we collectief ontspannen. Dan komt er ruimte om te leren en iedere keer vol goede moed opnieuw te beginnen.

