Ook draagmoeder-kinderen hebben het recht om bij de ouders op te groeien

Samen met René Hoksbergen ben ik ook kritisch op het feit dat homostellen binnenkort hun kinderwens kunnen vervullen met gebruik van een draagmoeder (Trouw, 13 november). Eke Krijnen stelt dat dit niet te vergelijken is met adoptie (Opinie, 17 november). Echter, juridisch gezien is de draagmoeder de moeder en haar eventuele man de vader. Via een constructie van afstand doen van het kind en adoptie door de homostellen kan er pas een gezin ontstaan. Dat lijkt toch echt verdacht veel op het hele proces van afstand en adoptie.

Afstammen Mensen hebben nu eenmaal de existentiële behoefte om te willen weten waar ze vandaan komen en van wie ze afstammen. Men wil kunnen refereren aan voorouders, aan familie. Dat is te zien aan de zoektochten van geadopteerden en donorgeconcipieerden, alsmede door televisieprogramma’s als ‘Spoorloos’ en ‘DNA Onbekend’. Ondanks dat geadopteerden en zogenoemde donorkinderen opgroeien in een gezin, blijkt bij velen de onweerstaanbare behoefte om op zoek te gaan naar hun oorsprong. Daarnaast blijkt dat het afgestaan zijn en opgroeien in een andere omgeving zowel voor veel binnenlands- als buitenlands-geadopteerden van grote invloed is op hun leven. Het blijkt dat het afgestaan zijn en opgroeien in een andere omgeving zowel voor veel binnenlands- als bui­ten­lands-ge­a­dop­teer­den van grote invloed is op hun leven Dat Krijnen stelt dat dit bij kinderen (straks volwassenen) die zijn geboren via draagmoeders anders zal zijn, is waarschijnlijk de wens van de gedachte. Geadopteerden zijn allereerst afgestaan, vanwege sociale, maatschappelijke of familiaire druk en een taboe op ongehuwde of buitenechtelijke zwangerschap. Nadat de moeder afstand heeft moeten doen van haar kind, omdat er geen ander alternatief werd geboden, werd het adoptieproces in werking gezet, als noodoplossing.

Afstand Bij het vervullen van de kinderwens van homostellen door middel van een draagmoeder, wordt er echter bewust een situatie geschapen van afstand en adoptie. En daar zit het pijnpunt. Om te voldoen aan een kinderwens, wordt een van de meest belangrijke artikelen uit het kinderrechtenverdrag (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) terzijde geschoven: het recht te weten wie je ouders zijn en bij hen op te groeien. Over twintig jaar zullen we naar alle waarschijnlijkheid de wrange vruchten plukken van dit beleid. Komen deze kinderen dan ook, net als geadopteerden en donorgeconcipieerden, voor een dichte deur te staan?

