Ook dieren horen in het regeerakkoord, ons aller gezondheid en voortbestaan hangt ervan af

De manier waarop mensen momenteel dieren gebruiken is moreel ontoelaatbaar. Maar dit inzicht is nauwelijks terug te vinden in politiek beleid, constateren filosoof Eva Meijer en bioloog Frans de Waal met tal van andere wetenschappers* uit verschillende disciplines.

Wetenschappelijke inzichten over dieren veranderen razendsnel. We leren steeds meer over de complexiteit van hun innerlijke levens. Dat heeft normatieve consequenties: de manier waarop dieren momenteel door mensen gebruikt worden is moreel ontoelaatbaar. Bovendien hangen vormen van diergebruik, zoals de vee-industrie, samen met problemen die mensen treffen: het verband tussen de intensieve veehouderij, verlies van biodiversiteit en ecosystemen, klimaatverandering en zoönosen staat buiten kijf.

Tot nu toe zijn deze inzichten nauwelijks terug te vinden in politiek beleid. Dat is problematisch voor dieren en zeker ook voor mensen. Wij willen de nieuwe regering vragen om in het regeerakkoord dieren serieus te nemen. De maatschappelijke opinie is de politiek momenteel ver vooruit vanuit een breed gedeeld besef dat dieren niet slechts grondstoffen of gebruiksgoederen zijn.

Dieren behoren we serieus te nemen, zij zijn wezens met belangen. Net als mensen hebben zij een leven dat voor hen het belangrijkst is. Van veel dieren, zoals kippen, koeien, varkens, konijnen en vissen, weten we dat ze ervaring hebben van hun leven. Ze zijn iemand, niet iets. Onderzoek naar hun taal, muziek, cultuur en moraliteit staat in de kinderschoenen maar laat zien dat hun ervaring dieper reikt dan we dachten.

Koploper in verlies van biodiversiteit

Ook moeten we hen serieus nemen omdat we een planeet delen. Verlies van biodiversiteit (Nederland is daarin koploper in Europa) treft niet alleen de wilde dieren die afhankelijk zijn van gezonde ecosystemen: mensen zijn dat ook.

De manier waarop we dieren en de natuur behandelen zal ons opbreken, zeker in een klein land als Nederland met zo’n intensieve en grootschalige veehouderij. De coronapandemie laat zien hoe verstrekkend de impact van het verstoren van natuurlijke systemen kan zijn.

Aan de huidige politieke houding liggen paradoxen ten grondslag. Erkend wordt dat dieren wezens zijn met belangen, maar die belangen worden opgeofferd aan de economie. Dat is inconsequent, niet passend bij een democratische rechtsstaat. Principes die alleen voor de eigen groep gelden, in dit geval mensen, zijn weinig waard.

Daarom onze oproep: neem wetenschappelijk onderzoek naar dieren en de planeet serieus, ook uit de vakgroepen ethiek, filosofie, recht en taalkunde. Betrek dat niet alleen op toepassing van beleid, want dan is het al te laat, maar ook in het vormgeven van wetten en beleid dat daadwerkelijk voortbouwt op wat we weten over de dieren, om te beginnen met het regeerakkoord. Uit oogpunt van rechtvaardigheid en de ecologische crisis moet de omgang met dieren echt anders. Ons aller gezondheid, welbevinden en voortbestaan hangt ervan af.

* Medeauteurs: Janneke Vink, Leonie Cornips , Henkjan Honing en andere wetenschappers.

