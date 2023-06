Ook de tweedehands Saab en het appeltje van Rutte gaan na dertien jaar irriteren

Nadat ik ongeveer alles gelezen had wat er te lezen viel over premier Mark Rutte het voorbije weekeinde in de media, was de drang om langer dan drie minuten te douchen niet te weerstaan. Hoe kom je anders van al deze vuiligheid af? Nu erken ik ook wel dat de politieke verwijten die Rutte zijn gemaakt naar aanleiding van de parlementaire enquête aardgaswinning niet uit de lucht zijn gegrepen. Hoewel het discutabel kan zijn om Rutte op zijn eindverantwoordelijkheid aan te spreken voor ieder probleem dat zich in Nederland voordoet.

Vorige week schreef ik dat de (relatieve) macht van Rutte moeheid en irritatie veroorzaakt. Wat men de premier primair aanrekent, is dat hij al zo lang op zijn plek zit, er niets voor voelt om eindelijk op te stappen en plaats te maken voor een ander. Het vermogen van Mark Rutte om alle middelen in te zetten om zijn politieke hachje te redden en zijn politieke leven te verlengen, kan confraters kennelijk tot razernij brengen.

Maar is deze overlevingsdrang soms niet de conditio sine qua non om een politicus te zijn die tegenslagen het hoofd weet te bieden? Nu lijkt het alsof de lange zit van Rutte de inclusieve en diverse samenleving en zelfs de democratie bedreigt.

Verbaasd en geïrriteerd over Lubbers

Dertien jaar premierschap is inderdaad lang. Maar dit is wel het land waar het volk een systeem gedoogt waarin een staatshoofd zijn ambt 33 jaar (Beatrix) of 32 (haar moeder Juliana) mag uitoefenen. En dit zonder maar één verkiezing te hebben gewonnen.

Als je dan de vergelijking trekt met de politicus van wie Rutte het record van langstzittende premier heeft overgenomen, val je bijna van je stoel. Ik heb me in de jaren dat Ruud Lubbers (1939-2018) premier was (ruim 12 jaar) regelmatig verbaasd en zelfs geïrriteerd (ik schreef hierover het eerste hoofdstuk van het boek Hollandse kost in 1994) over de verbazingwekkende mildheid van de Nederlandse parlementaire pers jegens deze politicus.

‘Lubbers, de Macher voor wie iedereen bewondering had’ (Montesquieu Instituut) had zoveel op zijn kerfstok dat je hoofd ervan ging duizelen. Ik heb het voornamelijk over de privézaken van zijn familiebedrijf Hollandia Kloos die hij hardnekkig vanuit het torentje bleef regelen. Lubbers schreef tal van brieven op ministerpresidentieel briefpapier om Koeweit te bewegen een flink geldbedrag aan zijn familiebedrijf over te maken (een onopgehelderd geschil tussen de staat Koeweit en Hollandia over het bouwen van een vliegtuighangar).

Grensoverschrijdend gedrag van de premier

Lubbers plaatste de diplomatieke betrekkingen met Koeweit op een lager niveau, de ambassadeur werd niet meer normaal ontvangen, en zo nog veel meer. De Tweede Kamer liet de sjoemelende premier in 1989 ontsnappen in wat op een corruptiezaak en grensoverschrijdend gedrag van de premier was gaan lijken. Lubbers hoefde alleen te zeggen ‘Als de Kamer zegt “U moet het niet doen” dan doe ik het niet’ om zijn politieke hoofd te redden.

In een zichzelf respecterende democratie had hij moeten opstappen, maar in Nederland hoefde hij van de parlementaire pers niets te vrezen.

Van gesjoemel met geld en persoonlijke verrijking door kromme zaken kun je Rutte niet betichten. Tot vervelens toe lezen we over zijn flatje, zijn fiets, zijn tweedehands Saab en zijn appeltje. Een soberheid die na dertien jaar natuurlijk ook kan irriteren.

