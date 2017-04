Ook de samenleving maakt ADHD

Aanleiding was de hernieuwde media-aandacht voor medicijnen als ritalin. Dit middel tegen ADHD is goedgekeurd voor gebruik onder jongeren, maar het aantal volwassen gebruikers is in sneltreinvaart gestegen naar 57.000 per jaar. Bijwerkingencentrum Lareb telde ruim vijfhonderd flinke tot ernstige bijwerkingen, van slapeloosheid tot hartproblemen. Drie gebruikers overleden - hoewel niet bewezen is dat het medicijn de oorzaak was.

Psychiaters wijzen erop dat ADHD een ernstige ziekte is die niet zomaar verdwijnt na de achttiende verjaardag. Maar de explosie van het aantal gebruikers en het nieuws over de ernstige bijwerkingen vragen om een heroverweging. Oosterhoff en collega’s moeten patiënten beter wijzen op bijwerkingen en ook kijken hoe ze anderszins de groei kunnen beteugelen. Dit medicijn is niet voor niets nog niet goedgekeurd voor volwassenen.

ADHD is voor veel mensen een onontkoombare aandoening, maar een andere groep mensen met minder aanleg wordt over de rand geduwd door de huidige samenleving.

ADHD is voor veel mensen een onontkoombare aandoening, maar een andere groep mensen met minder aanleg wordt over de rand geduwd door de huidige samenleving.

Herbezinning Die herbezinning moet ook op een fundamenteler niveau plaatsvinden. ADHD is voor veel mensen een onontkoombare aandoening, maar een andere groep mensen met minder aanleg wordt over de rand geduwd door de huidige samenleving. Denk aan de zapcultuur, aan de voortdurende informatiestroom via sociale media en de steeds onbegrensdere mogelijkheden tot nieuwe 'kansen' en contacten. Aan kinderen die het goed moeten doen op school, thuis en op het sportveld tegelijk. Aan werkgevers die verlangen dat hun personeel 'veel ballen tegelijk in de lucht houdt'. Aan een samenleving waarin een beheersbare vorm van hyperactiviteit de norm lijkt te worden, terwijl degenen die echt lijden aan ADHD steeds minder worden getolereerd omdat ze niet voldoen aan de prestatie-eisen. Vanuit dat perspectief is de enorme stijging in ADHD-medicatie ook bij volwassenen allerminst verwonderlijk. Zoals filosoof Gerard Adelaar vorige week in deze krant signaleerde, is mogelijk een uitruil aan de gang tussen ziekmakende factoren en een groeiende medicalisering. De verzuchting van psychiater Oosterhoff moet tot de conclusie leiden dat dit probleem ook speelt bij andere medische disciplines. Neem het aantal potentieel gevaarlijke pijnstillers, ook dat bleek vorige maand exponentieel te groeien. Daar moet eveneens kritisch worden gekeken naar sociale oorzaken zoals maatschappelijke druk. Een beteugeling van het aantal medicijnrecepten - en daarmee van gevaarlijke bijwerkingen - kan niet alleen van artsen als de psychiater worden verwacht. Daarvoor moet de hele samenleving in beweging komen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

