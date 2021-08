Ook de perfecte sporter is kwetsbaar

De Olympische Spelen zijn voorbij. Twee weken waarin we ons dagelijks konden verwonderen over de ultieme mogelijkheden van het menselijk lichaam. Twee weken waarin de perfectie werd gevierd. De perfecte slag, de perfecte sprong, de perfecte race, na de perfecte voorbereiding. De fitste, gezondste, sterkste lijven vochten het onderling uit.

De verliezers verloren we al snel uit het oog, de camera stond steeds gericht op de winnaar. Vaak zagen we tranen van opluchting en van geluk. Bij Sifan Hassan, bij Tom Dumoulin, bij de Nederlandse hockeysters. Want wat is er lang en hard gewerkt om het goud, zilver of brons mee naar huis te kunnen nemen. En wat is het een geweldige prestatie dat de Nederlandse ploeg met 36 medailles thuiskomt.

Maar tegen welke prijs werden deze fysieke prestaties bereikt? Ook dat is rond en tijdens deze Olympische Spelen zichtbaar geweest. In die perfecte lijven gaat soms groot leed schuil, in de vorm van onzekerheid, depressies en angsten. Dat hangt samen met de extreme druk die op je staat als je steeds in de schijnwerpers moet presteren.

Met kwetsbaarheid wordt in de sportwereld keihard afgerekend

De Amerikaanse turnster Simone Biles zou goud winnen, op alle onderdelen. Dat stond voor haar landgenoten vast. Juist zij kon de druk op haar schouders niet meer aan en verliet om die reden de landenwedstrijd. Ook de meerkamp liet ze schieten. Heel eerlijk gaf ze toe dat het haar mentaal te veel werd. Dat was moedig, gezien de keiharde manier waarop in de sportwereld met kwetsbaarheid afgerekend wordt. En daarmee heeft ze de sport een heel goede dienst bewezen. Voor velen die de sportwereld kennen, zal zij de belangrijkste sporter van het toernooi zijn, al behaalde ze ‘maar’ een bronzen medaille.

Biles trad in het voetspoor van andere sporters, die zich eerder dit jaar niet meer neerlegden bij het sprookje van de perfectie en lieten zien welke psychische problemen ze hadden: de tennisster Naomi Osaka, die in mei tijdens Roland Garros toegaf met depressies te kampen; Tom Dumoulin, die er begin dit jaar enkele maanden tussenuit ging omdat hij de druk mentaal niet meer aankon; Kiki Bertens, die aangaf dat ze het zware leven van topsporter niet meer kon opbrengen.

Niet alleen het lichaam moet meewerken bij topprestaties, ook de geest. Dat kan alleen als we bereid zijn perfectie tussen aanhalingstekens te zetten. Want niemand is perfect, en dat is juist het mooie van de mens.