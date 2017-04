Ook de factcheck-rubriek heeft niet het laatste woord

Veel media hebben de afgelopen jaren factcheck-rubrieken ingevoerd. Sinds het aantreden van president Trump, die nog weleens een loopje neemt met de werkelijkheid, heeft het controleren van uitspraken, beweringen en feiten een hoge vlucht genomen.

Bij zijn meest recente toespraak voor het Amerikaanse Congres werden zijn uitspraken real time gecheckt door tientallen zo niet honderden factcheckers. Dit valt alleen maar toe te juichen en niet alleen bij toespraken van Trump. Ook internetgiganten als Google, Facebook en Twitter doen pogingen het waarheidsgehalte in berichten te controleren.

Maar laten we de uitkomsten van deze rubrieken niet het aura van de absolute waarheid toedichten. "Hoewel de feitencheckrubriek hét journalistieke instrument lijkt om onwaarheden te ontmaskeren, moeten factcheckers voortdurend oppassen dat zij de lezer niet zelf een rad voor ogen draaien", schrijft de ombudsvrouw van de Volkskrant Annieke Kranenberg begin deze maand. Onze ombudsman, Adri Vermaat, liet zich vorig jaar in vergelijkbare bewoordingen uit.

Of de NRC-lezer in het geval van de twee Trouw-dossiers een rad voor ogen is gedraaid, laat ik aan die krant. In ieder geval begrijp ik de Trouw-redacteuren die ervan overtuigd zijn inhoudelijk en volgens journalistieke normen goed werk te hebben afgeleverd.

Slag om de arm

In het eerste geval schreef onze redacteur onderwijs, Laura van Baars, dat volgens de Onderwijsinspectie de kwaliteit van kindertekeningen in de afgelopen twintig jaar achteruit was gegaan. Dit als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het inzetten van minder vakdocenten en minder aandacht op pabo's. Ondanks het uitvoerige en goed onderbouwde rapport werd de eindconclusie van de Onderwijsinspectie door de NRC als 'ongefundeerd' beoordeeld, na raadpleging van twee externe deskundigen die twijfels hadden over de criteria op basis waarvan de tekeningen werden beoordeeld.

De tweede casus, 'Van snel eten word je niet dik', geschreven door een van onze freelance wetenschapsjournalisten, werd door de NRC als onwaar beoordeeld op basis van de huidige wetenschappelijke kennis op dit terrein. Deze medewerker (en onze correspondent in de VS), Bas den Hond, vindt die benadering onjuist. "Het nieuwe onderzoek waarover ik schreef, stelt juist vraagtekens bij de uitkomsten van die oudere onderzoeken", zegt Den Hond. Hij voegt eraan toe dat, als het goed is, er in de wetenschap altijd een slag om de arm wordt gehouden, wat ook moet gemeld. Dit laatste gebeurt niet altijd of wordt niet gezien, waardoor conclusies en stellingen al gauw iets definitiefs krijgen. Beide Trouw-redacteuren wijzen erop dat een stevige kop boven een verhaal vaker gecheckt wordt dan het genuanceerde verhaal dat erbij hoort.

Wetenschappelijk onderzoek, of onderzoek in het algemeen, is vaak voer voor discussie. Ditzelfde geldt ook voor factcheck-rubrieken. Ze kunnen beweringen en uitspraken doorprikken, maar vormen zeker niet het definitieve antwoord op vragen over de werkelijkheid.