Ook ChristenUnie treft blaam bij vertrek Staghouwer

Het opstappen van landbouwminister Henk Staghouwer is niet alleen een persoonlijk drama, maar het zegt ook iets over het scoutingbeleid van bewindslieden door de ChristenUnie. Het valt niet te begrijpen dat de partij iemand uitkoos die niet over de juiste competenties beschikte voor uitgerekend zo’n explosief en cruciaal dossier, de sanering van de agrarische sector.

Staghouwer kwam zelf tot de conclusie dat hij niet ‘de juiste persoon’ is voor de grote opgaven die de minister voor landbouw, visserij en voedselkwaliteit heeft. Het was hem na acht maanden niet gelukt een toekomstperspectief op te stellen voor een duurzame en rendabele agrarische sector. Zo’n visie is hoogst urgent, omdat de coalitie de stikstofuitstoot al in 2030 met 50 procent omlaag wil hebben gebracht.

De opgestapte minister verdient respect, omdat hij de zelfkennis heeft en ook durft toe te geven dat deze functie een maatje te groot was voor hem. Er zijn niet veel bestuurders die dat voor het oog van heel Nederland durven toegeven.

‘Te aardig’ voor het harde gevecht

Maar uit de reacties op zijn vertrek valt op dat binnen de coalitie, in de Tweede Kamer en de landbouwsector al vrij snel twijfels rezen over Staghouwer. Hij werd ‘te aardig’ genoemd voor het harde gevecht dat het kabinet onderling, en met de sector voerde. Maar ook inhoudelijk schoot hij tekort om een eigen koers uit te zetten.

Tegelijk is ook duidelijk dat hij in een wespennest zat als landbouwminister, omgeven door harde koppen met allerlei tegengestelde belangen en politieke opinies. Zelfs binnen de coalitie zijn partijen al diep verdeeld over het toekomstperspectief voor boeren.

Zijn rol als minister werd sinds deze zomer onmogelijk door de komst van Johan Remkes. De ervaren VVD-bestuurder zou als gespreksleider tussen kabinet, natuurorganisaties en de boze boeren gaan functioneren. Maar Remkes’ rol is inmiddels zo opgerekt dat hij veel meer is. Van hem wordt nu de grote ‘oplossing’ verwacht. Remkes kondigde recent aan ook met een eigen toekomstperspectief voor de boeren te komen. Daarmee werd zijn beleidsvrijheid als landbouwminister de facto tot nul teruggebracht.

De ChristenUnie mag zich dit drama aantrekken. Het is al jaren duidelijk hoe explosief dit dossier is. Daar kon Staghouwers voorganger, Carola Schouten, over meepraten. Juist deze landbouwpost verdiende een zware en door de wol geverfde bestuurder. Iemand die niet bang is voor felle tegenstand, die zelf visie heeft en daarmee de agrarische sector de weg kan wijzen in deze moeilijke transitie. Zeker nu de partij vaker aan kabinetten deelneemt, moet de ChristenUnie haar scoutingbeleid dringend professionaliseren. Al was het maar om een herhaling te voorkomen.