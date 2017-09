Ook buiten de universiteit is wetenschap

Eise Eisinga is een schoolvoorbeeld van een burger die buiten de institutionele kaders van een universiteit uitgroeide tot een van Nederlands topwetenschappers. Deze zomer verbaasde ik me met veel medebezoekers over de precieze en duurzame uitvoering van zijn planetarium, in het plafond van zijn Franeker woonkamer. Na 236 jaar loopt alles nog als een trein.

Wie weet hoeveel talent er vandaag schuilt op zolderkamertjes en in garageboxen? Zoals hoogleraren Van Dijck en Van Saarloos van de KNAW in hun pleidooi voor versterking van de wetenschap deze zomer betoogden, heeft de Nederlandse academische wereld lang niet de middelen om al die slimme mensen te herbergen. Maar is dat eigenlijk wel nodig?

Nederlandse wetenschap scoort hoog

De officiële Nederlandse wetenschap scoort hoog in aantallen publicaties en octrooien. Hoeveel van die publicaties krijgt een gemiddelde burger onder ogen? En hoeveel van de resultaten van onderzoek die uiteindelijk verwerkt worden in producten en systemen op de markt, helpen ons om de grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals vergrijzing, klimaatverandering, milieuvervuiling en gewapende conflicten?

Als kranten schrijven over technologie en innovatie gaat het helaas vaker over sjoemelsoftware in vuile dieselauto's, of over robots die onze banen pikken, dan over oplossingen voor problemen in het echte leven.

De KNAW wil meer geld voor onderzoek, maar wie verdient daar een boterham mee? In 2016 werkten volgens cijfers van het Rathenau Instituut 45.282 mensen aan universiteiten in Nederland, waarvan 26.489 wetenschappers. Van deze wetenschappers had 61 procent een tijdelijke baan.

Vrouwen komen er extra bekaaid af. Weliswaar was in 2016 39,7 procent van de wetenschappers aan Nederlandse universiteiten vrouw, maar onder de 2736 hoogleraren was dat maar 19,1 procent. Steeds meer mensen promoveren, jaarlijks 4 procent meer sinds 1991. In 2016 promoveerden 4967 mensen, van wie bijna de helft vrouwen. Hun opleiding stoomt ze nog voornamelijk klaar voor banen aan de universiteit.