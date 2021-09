Ook buiten de krant komt Trouw naar u toe

Het einde van de vakantieperiode betekent voor de redactie ook een kickstart voor de krant en onze digitale platforms. Zomertijd is vanaf deze zaterdag weer de dikkere Tijdgeest en ook de nieuwskrant is sinds begin deze week terug in zijn oude omvang.

Een kickstart suggereert dat de zomer in journalistiek opzicht een rustige periode was, maar dat was, zoals u zelf ook gezien en gelezen heeft, geenszins het geval. De niet vakantievierende redacteuren en freelancers moesten vol aan de bak met de overstromingen in Limburg, Duitsland en België, de enorme bosbranden her en der in de wereld, de voortslepende mondiale coronacrisis, maar vooral met de tragische gebeurtenissen in Afghanistan.

Met het imploderen van de door het Westen gesteunde Afghaanse staat kwam een einde aan het idee-fixe dat je een land een democratie in kunt bombarderen. Grote delen van de bevolking steunden, om wat voor reden dan ook, de oerconservatieve en dictatoriale Taliban. Misschien vooral omdat een corrupte en zwakke Afghaanse overheid geen veiligheid en stabiliteit kon bieden en sharia-aanhangers van de Taliban wel.

Oh ja, en dan hebben we het nog niet gehad over de in drijfzand belande formatie, waarvan menig kiezer inmiddels de jeuk krijgt. We bleven regelmatig schrijven over de heren en dames politici die deze zomer in sluimerstand deden alsof ze een beetje aan het baltsen waren met elkaar. Dus niet.

Anton de Kom-lezing

Uiteraard borrelt het van de nieuwe journalistieke plannen. Dat zult u vanzelf wel merken. Daarnaast komen er ook boeiende evenementen op u af, waarbij Trouw betrokken is. Komende vrijdag – 10 september – spreekt de Surinaamse president Santokhi in het Tropenmuseum de jaarlijkse Anton de Kom-lezing uit, die de krant samen met het Verzetsmuseum en het Anne Frank-museum organiseert. We hadden Santokhi eerder dit jaar uitgenodigd de lezing uit te spreken in het perspectief van het Nederlands slavernijverleden en de verbeterde relaties met Nederland. Hij reageerde positief en wilde dit laten samenvallen met een werkbezoek aan Nederland, waarbij hij onder meer het parlement toespreekt en premier Rutte bezoekt. Deze lezing is ook te volgen via livestreams op de site van Trouw en die van het Verzetsmuseum.

Op zaterdagmiddag 11 september organiseert Trouw in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst over de herstart van de economie na de coronacrisis. Onder anderen onze columnisten Irene van Staveren en Rob de Wijk en Rabo-bankier/hoogleraar Barbara Baarsma zullen hun inzichten met ons delen. Kaarten zijn via www.trouw.nl/inhetland verkrijgbaar of u kunt dit evenement via de livestream volgen op onze site.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema spreekt zondagmiddag 26 september de Abel Herzberglezing uit, die Trouw jaarlijks samen met de Rode Hoed organiseert. Die gaat over ‘botsende belangen en identiteiten in de publieke ruimte’. Een inmiddels brisant thema waarop ook president Santokhi vanuit een andere invalshoek zijn vizier zal richten. Kaarten zijn verkrijgbaar via de Rode Hoed. Ook te volgen via livestreams op de sites.

Iets verder in het verschiet ligt een bijeenkomst op Terschelling op zaterdag 23 oktober in het kader van het zogeheten ‘Inspiratiefestival’ van onder andere de Raad van Kerken (www.inspiratiefestival-terschelling.nl).

Begin december volgt ons bekende columnistenfestival. Kortom, ook buiten de krant en sites komt Trouw naar u toe.