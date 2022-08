Ooit heb ik gecollecteerd voor Amnesty, dat zou ik nu niet durven

Hoe waarschijnlijk is het dat in een oorlog waarin de Russische agressor hele steden en hun bewoners aan flarden schiet, de verdedigende partij fouten maakt, ook bij het beschermen van de eigen burgers? En dat daarbij mogelijk het internationale oorlogsrecht wordt geschonden?

Zeer waarschijnlijk, zou ik zeggen.

Mag dit Oekraïense feilen aan de kaak worden gesteld, ook als de agressor – die sowieso een misdadige oorlog voert – hier geheid misbruik van zal maken in zijn propaganda?

Ja, het moet zelfs, zou ik zeggen. Zeker als Oekraïne, anders dan Rusland, hecht aan het recht, nationaal en internationaal, en ambieert een volwassen rechtsstaat te worden.

Maar dan moet de kritiek, zoals nu van Amnesty International, wel zuiver onderscheid maken tussen het gedrag en de verantwoordelijkheid van aanvaller en verdediger. En als je claimt dat Oekraïne de Conventies van Genève schendt door militaire bases in te richten in of nabij scholen en ziekenhuizen, zodat het militaire doelwitten worden, moet je daarvoor onomstotelijk bewijs presenteren. Ik vrees dat Amnesty op beide punten tekortschiet en dat vind ik als belijdend lid van deze organisatie zeer treurig.

Zo'n geschenk laat Moskou niet liggen

De Russische staatstelevisie aarzelde niet. “Zelfs de internationale boeven en schurken van deze zogeheten mensenrechtenorganisatie beschuldigen Oekraïne ervan het oorlogsrecht te schenden”, kraaide de presentator. Tot op zekere hoogte was dat onvermijdelijk, zo'n geschenk laat men in Moskou niet liggen. Maar als je dat weet, tref je maatregelen. Binnen het Londense hoofdkwartier van Amnesty heerst grote onvrede over de eigen publicitaire strategie, meldde onderzoeksjournalist Ilya Lozovsky. Waarom dit rapport afzonderlijk gepubliceerd? Waarom niet in samenhang met de Russische schendingen van het oorlogsrecht?

De neerslachtigheid bij de Amnesty-medewerkers (‘Dit is een donker moment voor ons’) wordt ongetwijfeld aangewakkerd door het protest van de Amnesty-mensen in Oekraïne zelf, die de conclusies niet deelden en vervolgens werden gepasseerd. Het hoofd van deze afdeling, Oksana Pokalchuk, noemde de bewijsvoering ‘onvolledig’ en ‘niet-ontvankelijk’, en legde zwaar gedesillusioneerd haar functie neer.

Ik zal niet zeggen dat het Oekraïense leger nooit iets te verwijten valt. In maart verscheen bijvoorbeeld een video waarop te zien was (of leek) dat Oekraïense militairen Russische krijgsgevangenen in de benen schoten en mishandelden, met in sommige gevallen de dood tot gevolg. De Oekraïense autoriteiten kondigden daarop een onderzoek aan, wat de juiste weg is, al weet ik niet hoe deze zaak is afgelopen. Maar het beschermen van de eigen bevolking bij de grotendeels stedelijke oorlog die Rusland tegen Oekraïne heeft ontketend, is van een andere orde. De militaire verdediging vindt noodzakelijkerwijs ook plaats in die steden, en dus te midden van huizen, scholen en andere openbare gebouwen. Het oorlogsrecht hanteert subjectieve begrippen over wat dan wel en niet is toegestaan. De voorbeelden die Amnesty geeft zijn vaag en oncontroleerbaar; er ligt een verklaring, geen rapport. Ontoereikend voor zulke explosieve conclusies.

Ooit heb ik gecollecteerd voor Amnesty, dat zou ik nu niet durven. En het lidmaatschap wankelt.