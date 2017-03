Oog in oog met wat in New York niet meer bestaat

Daar zien we tegelijkertijd wat er was, wat er niet meer is en wat er voor in de plaats is gekomen – en voor mij geldt dat nergens zo krachtig als in New York, op Ground Zero, ofwel het World Trade Center. Ik kwam er in 2000 voor het eerst om als toerist vanaf de Twin Towers de stad te bewonderen, en daarna ben ik er regelmatig terug blijven komen; het is ondenkbaar deze plek niet te bezoeken als ik vanwege werk en familiebanden in de buurt ben.

Lees verder na de advertentie

Nog altijd wordt er gebouwd ‘in de schaduw van geen torens’, zoals striptekenaar Art Spiegelman het noemde – de omtrek van de twee ingestorte wolkenkrabbers blijft hier eeuwig in de lucht hangen, wat er ook gebeurt. Maar het complex – bijna een wijk in zichzelf – is compleet van gedaante veranderd, met de Freedom Tower als nieuw hoogtepunt, naast de beide herdenkingsvijvers op de lokatie van de voormalige torens en het 9/11 museum.

Ik ging er afgelopen weekeinde kijken bij wijze van afscheid van New York, vlak voor mijn terugvlucht naar Nederland, en stond direct oog in oog met wat niet meer bestaat. ‘Twin Towers, 11 september 2001, 8.30 uur’, vermeldde het informatiebordje bij de foto, en het was alsof je nog ‘stop’ kon roepen. Alsof nog niet vaststond dat om 8.46 uur een gekaapt vliegtuig zich in de South Tower zou boren en om 9.03 uur een volgend vliegtuig in de North Tower.

Je zou het de rauwe aanwezigheid van afwezigheid kunnen noemen

Er lag nog een heel museum achter deze foto, maar eigenlijk bevatte dit beeld alles al, dankzij de vermelding van datum en tijdstip: de dreiging in de wolkeloze hemel, de laatste momenten van twee gebouwen, de wetenschap dat zich in die gebouwen duizenden mensen bevonden en dat velen van hen deze dag niet zouden overleven – het is wat de fotograaf die ochtend nog niet zag, maar wat zijn foto ­altijd te zien zal blijven geven.

Je zou het de rauwe aanwezigheid van afwezigheid kunnen noemen. “Als er geen vreugde was geweest, zou je de pijn niet voelen. Als er geen pijn was geweest, zou je niet weten wat vreugde was,” zei een vrouwenstem in de film ‘Rebirth at Ground Zero’, die in het museum wordt vertoond.

De pijn van het verlies bevestigt de waarde van wat verloren is gegaan, dat was wat hier tentoon werd gesteld. Zoals in het reusachtige kunstwerk van Spencer Finch, met als titel ‘Trying to remember the color of the sky on that september morning’. Het bestaat uit 2983 blauwe vlakken – waterverf op papier – die de slachtoffers representeren: elk vlak heeft zijn eigen, unieke variant van blauw.

En tussen die vlakken is een zin geplaatst van de ­Romeinse dichter Vergilius, geschreven in staal dat afkomstig is uit de puinhopen van de Twin Towers: ‘Geen dag zal u wegvlakken uit de herinnering van de tijd’.

Ik bleef er lang naar kijken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.