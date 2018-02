Onze vrijheid en gelijkheid zijn vruchten van de afschrikwekkende revolutie

Eigenlijk was deze ‘Éloge historique et funèbre de Louis XVI’ al in 1793 gedeeltelijk gedrukt, midden in de Terreur-periode, het schrikbewind van Robespierre die het leven aan honderdduizenden mensen had gekost. De Franse drukker vond het toen te gevaarlijk om deze ‘historische lofrede’ voor de geguillotineerde koning uit te brengen en besloot de al gedrukte pagina’s te verbranden. De auteur, een zekere Montjoie, week met manuscript en al naar Neuchâtel uit en liet het boek drie jaar later drukken.

Afgelopen zondag was ik bezig in mijn verzameling een boek te zoeken dat de executie van de Franse koning zou beschrijven. Bij de (waarschijnlijk) monarchist Galart de Monjoie vond ik ook een precieze beschrijving van de houding van het publiek rond het schavot nadat het hoofd van Lodewijk door beul Sanson aan het uitzinnige volk was getoond. Hier volgt een eigen vertaling: ‘Men rent naar het schavot. Soldaten deppen hun wapens in het bloed dat gutst. Een enkeling dompelt zijn handen erin. Anderen kleuren hun kleren ermee. Nog anderen kiezen ervoor elkaar hun gezicht met bloed te bevlekken. Ruige vreugdekreten weerklinken. Rond het altaar waar het slachtoffer is bezweken wordt een barbaarse dans ingezet’.

In onze beschaafde wereld van nu is moeilijk voor te stellen hoe wreed onze voorouders waren

In onze min of meer beschaafde wereld van nu, waar zelfs de doodstraf niet meer bestaat, is het moeilijk zich voor te stellen hoe wreed, primitief, sadistisch en zonder empathie onze voorouders kunnen zijn geweest. Net tweehonderd jaar geleden.