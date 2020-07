Onze vrienden zijn vast jaloers op ons dure huis

Beste Beatrijs,

We hebben een fijn huis gekocht. De prijs is hoog, maar we kunnen het ons veroorloven en we kunnen er tientallen jaren met plezier wonen. Betrokken vrienden zijn benieuwd en vragen het adres en foto’s. We vinden die interesse leuk en zijn omgekeerd ook geïnteresseerd in hun verhuizingen. Maar de prijs van ons nieuwe huis ligt veel hoger dan de markt waar onze vrienden in wonen en zoeken. We hoeven het natuurlijk niet expliciet over het bedrag te hebben, maar we zijn bang dat vrienden anders naar ons gaan kijken of misschien wat jaloers zijn. Ze zullen er toch wat van denken. Normaal is elk ongemak bespreekbaar, dus het voelt gek dit onderwerp onbespreekbaar te houden. Maar in dit geval zal een verantwoording hun beeld niet veranderen en mogelijk nieuwe vragen oproepen. We zijn bang dat goede vriendschappen afstandelijker zullen worden. We leven in een omgeving, waar onderling vergelijken nu eenmaal vaak voorkomt. Hoe kunnen we ons het beste opstellen?

Voor anderen onbetaalbaar

Beste Voor anderen onbetaalbaar,

Speculeren over de inkomstenbronnen (‘Waar doen ze het toch van?’) van buren, vrienden en kennissen is voor veel mensen een bevredigende tijdpassering. Trekt u zich hier niets van, doe alsof het heel normaal is en zwijg erover. Verschillen in financiële kracht tussen mensen zijn notoir lastig te rechtvaardigen. Expliciteren van die verschillen leidt tot ontevredenheid die door geen enkele toelichting kan worden gedempt. Uw nieuwe huis is een stuk duurder dan wat uw vrienden kunnen betalen. Nou en? Het is geen gewoonte onder vrienden om elkaars financiële situatie onder de loep te leggen. Het is not done om elkaar op de man af te vragen wat men voor een huis heeft betaald of wat men ervoor vraagt. Iedereen die dat wil, kan vraagprijzen trouwens opzoeken op Funda. Maar dat opzoeken hoeft nog niet eens. Uw vrienden kunnen met eigen ogen zien dat zij zelf uw huis nooit zouden kunnen betalen. Daar zullen ze vast iets van vinden. Ze denken misschien: o, die lui zitten er warmpjes bij, kennelijk verdienen ze lekker. Of: ze zullen wel een erfenis hebben gekregen of schenkingen van rijke ouders. Of: ze hebben mazzel gehad in een loterij.

Ze mogen denken wat ze willen. U hoeft hun geen uitsluitsel te geven over hoe u aan uw geld komt. Als uw vrienden zich afstandelijk gaan gedragen, omdat ze het niet kunnen verkroppen dat u een mooier huis hebt dan zij, zijn het geen echte vrienden. Echte vrienden bedekken dit soort verschillen met de mantel der liefde.

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.