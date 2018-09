Onze samenleving kan niet zonder profetie

Op school werd mij verteld dat een van de meest onmenselijke kanten van de slavernij was, dat men bij het verhandelen van mensen zelfs gezinnen uit elkaar haalde. Die gêne lijkt nu voorbij.

De toepassing van de vreemdelingenwet leidde een jaar geleden tot het uiteenscheuren van een gezin en dreigt nu te leiden tot het losscheuren van twee kinderen, Lili en Howick, uit de omgeving, taal en cultuur waarin zij opgegroeid zijn.

Het is het resultaat van de toepassing van wetten en procedures - dat wat ik 'kleine ethiek' noem. Maar dat kan niet het enige zijn waardoor wij ons laten leiden.

Er is ook nog zoiets als een 'grote ethiek', verwoord in teksten als de Tien Geboden, het liefdesgebod, de gulden regel dat je een ander zo behandelt als je jezelf behandeld wilt zien (ik ben christen, anderen hebben andere teksten die dezelfde 'grote' waarden levend houden).

Als de toepassing van wetten en procedures tot het uiteenscheuren van een gezin en het losscheuren van kinderen uit hun leefomgeving leidt, zou de grote ethiek ons moeten waarschuwen dat de kleine hier zijn grens bereikt heeft en opzij moet worden gezet voor hogere waarden.

Het besef dat er een grote ethiek is, waarvoor de kleine soms opzij moet, zou in onze samenleving - en graag ook in de politiek - weer levend moeten worden. Een samenleving kan niet zonder profetie.

Zoals de priester en de leviet in het bijbelse vehaal van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan volgens hun beroepscode verontreiniging door contact met een dode proberen te vermijden omdat anders de liturgie in de tempel niet door kon gaan.

