Achter de term voltooid leven gaan verdriet en eenzaamheid schuil

Onderzoeker en docent ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, Els van Wijngaarden, heeft grondig onderzoek gedaan naar het begrip 'voltooid leven'. Ze concludeert dat de term 'voltooid leven' een eufemisme is, te rooskleurig en te monter. Voltooid heeft een positieve klank, maar in de ervaringen van ouderen gaat het niet over 'het voltooien van een mooi en rijk gevuld leven'. Achter de term gaan verdriet en eenzaamheid schuil. Verder, aldus Van Wijngaarden, is voltooid leven veel meer dan een individuele evaluatie van iemands eigen leven. De uitingen van eenzaamheid en gevoelens van afgedankt zijn vormen ook een spiegel. Ze leggen pijnlijk bloot hoe deze ouderen hun plek in onze samenleving ervaren.

Want laten we wel wezen. Onze samenleving heeft geen positief beeld van ouderen. Je hoort niemand meer over de wijsheid van de ouderdom. Jong moet je zijn. Ouderen kosten de samenleving handenvol geld. Bovendien moet ons leven plezierig en onder controle zijn. Ouderen confronteren ons met een kwetsbaarheid die een smet vormt op ons eigen individuele levensgeluk. Is het dan vreemd dat zoveel ouderen zich overbodig voelen? Een last, niet alleen voor hun familie maar ook voor de samenleving?

'Dunne' en 'dikke' verhalen De narratieve psychologie onderscheidt 'dunne' en 'dikke' verhalen. Dat dun of dik zegt niets over de lengte of de omvang van een verhaal, maar over de betekenis-rijkdom ervan. Onze maatschappelijke visie op de ouderdom is een dun verhaal. Het is een eenzijdig en oppervlakkig verhaal met de nadruk op kosten en baten. De uitkomst is negatief. Dikke verhalen zijn daarentegen rijke verhalen, veelzijdig, rijk aan betekenis en voor meerdere uitleg vatbaar. Wij mensen onderscheiden ons van dieren door onze taal, door onze verhalen. In de verhalen die we elkaar vertellen ervaren we wie we zijn, wórden we de mensen die we zijn. Ons dunne verhaal over de ouderdom zet mensen weg, reduceert de waarde van een mensenleven. Het wordt dus tijd voor een ander verhaal, dik en rijk, over verbinding, over de samenhang van de generaties en over hoe mensen elkaar nodig hebben, oud en jong.