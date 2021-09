Onze parlementaire democratie dreigt failliet te gaan, een zakenkabinet kan redding bieden

Een extraparlementair kabinet is beter in staat om ons land te dienen dan aanmodderende partijen als VVD, D66 en CDA, stelt emeritus hoogleraar politicologie Jan van Putten.

Kan een parlementaire democratie zichzelf te gronde richten? Ja, dat kan. Niet alleen levert de geschiedenis voorbeelden, momenteel zien we de teloorgang zich ook in Nederland voor onze eigen ogen voltrekken.

In de voorbije decennia is veel sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar de voorwaarden waaronder een democratisch politiek bestel zich kan ontwikkelen en kan bloeien. Een van die voorwaarden, misschien wel de belangrijkste, is een samenleving met een krachtig centrum, dat wil zeggen groepen van gematigde burgers die elkaar respecteren en bereid zijn tot het dragen van verantwoordelijkheid en het sluiten van compromissen.

Aan die voorwaarde wordt steeds minder voldaan. Sinds het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw is in Nederland het centrum voortdurend geslonken. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 verwierven de gevestigde centrumpartijen (de voorlopers van het huidige CDA, de PvdA en de VVD) tezamen 123 van de 150 zetels. Bij de verkiezingen van 2021 behaalden de huidige zogenoemde centrumpartijen (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie) nog slechts 95 zetels. VVD, D66 en CDA samen komen thans niet verder dan 73 zetels.

Kritiek en rancune

Erger dan deze teruggang is dat het restant van het centrum nu bezig is het stelsel verder te beschadigen. Het afkalvende CDA verkeert in diepe crisis. De VVD sluit regeren met twee andere constructieve partijen uit, alleen omdat die partijen een twee-eenheid zijn gaan vormen en dus te groot zijn geworden. D66 sluit regeren met de ChristenUnie uit, en de recente kritiek van mevrouw Kaag op VVD-leider Rutte draagt ook niet bij aan de regeerbaarheid van ons land. Oppositiepartijen zijn door al die uitsluitingen gefrustreerd en hebben samen met de ChristenUnie de ministers Kaag en Bijleveld, die al demisssionair waren, tot aftreden gebracht, in het geval van minister Bijleveld zeer tegen haar zin. Tegen die achtergrond van onverdraagzaamheid, kritiek en rancune belooft de vorming van een stabiel minderheidskabinet, waarmee informateur Remkes is belast, weinig goeds. Nieuwe verkiezingen, die ook wel worden bepleit, zullen hoogstwaarschijnlijk de centrumpartijen verder verzwakken. Deze partijen hebben immers met elkaar schuld aan het onvermogen een kabinet te vormen. Met andere woorden: er is weinig goeds van te verwachten. Dat middel, nieuwe verkiezingen, is minstens zo erg als de kwaal.

Intussen verliest de volksvertegenwoordiging onmiskenbaar haar daadkracht. Het is gemakkelijk moties in te dienen en ministers weg te sturen, maar bijdragen tot vormgeving van onze toekomst worden nauwelijks geleverd. Dat blijkt niet alleen uit de perikelen rond de kabinetsformatie. Terwijl de ecologische en maatschappelijke problemen toenemen, blijft de politieke besluitvorming achter. De belangrijkste CO2-maatregel werd niet genomen door regering en/of volksvertegenwoordiging, maar door de niet gekozen rechter in het Urgendaproces. De belangrijkste stikstofmaatregel werd genomen door de Raad van State, evenmin een gekozen instituut.

Het gaat in deze voorbeelden om impopulaire maatregelen. De gekozen volksvertegenwoordiging durft ze niet of nauwelijks aan. De fluwelen handschoenen waarmee de landbouw wordt aangepakt zijn illustratief. Dit verschijnsel is niet nieuw. Al in 1973 stelde G. Kuypers, hoogleraar politicologie aan de VU, dat men zeer wel zou kunnen betogen dat een op rozen zittende bevolking als die van Nederland alleen door een autocratisch bewind bewogen zou kunnen worden tot solidariteit met de wereld. Of tot voorzichtigheid met het milieu.

Het failliet van de parlementaire democratie dreigt. Dit komt niet uit de lucht vallen, velen hebben het al geruime tijd zien aankomen. D66, toen een nieuwe partij, verklaarde al in 1966 het bestel ‘ziek en moe’. Sindsdien zijn allerlei voorstellen gedaan tot verbetering van ons kiesstelsel, dat middelpuntvliedend is, en tot verandering van de verhouding tussen parlement en regering (meer dualisme).

Van de wal in de sloot

Al deze voorstellen hebben tot bijna niets geleid. Wat dit betreft heeft de Tweede Kamer zich door de jaren heen gekenmerkt door hardnekkig institutioneel conservatisme. De Kamer heeft daarentegen wel meer macht naar zich toe getrokken door de koning diens bemoeienis met de kabinetsformatie te ontnemen. Wij kennen nu het resultaat: van de wal in de sloot.

Gezien de grote problemen die op ons af komen heeft Nederland het meer dan ooit nodig om geleid te worden door personen met visie, daadkracht en verantwoordelijkheidsgevoel.

In de huidige Tweede Kamer zijn deze eigenschappen helaas slechts spaarzaam vertegenwoordigd. De vorige informateur, mevrouw Hamer, was zeer bezorgd en ten einde raad. Het streven naar een minderheidskabinet, dat nu op de agenda staat, is een zwaktebod. Het is ook tekenend, dat de ‘dag op de hei’, afgelopen weekeinde, van informateur Remkes met de representanten van VVD, D66 en CDA niets heeft opgeleverd.

In plaats van doormodderen met deze drie partijen richting een minderheidskabinet zou de heer Remkes er beter aan doen de partijen met wie hij onderhandelt op afstand te stellen en te streven naar een extraparlementair kabinet.

Zo’n kabinet heeft geen formele binding met de volksvertegenwoordiging. Het heeft wel het vertrouwen van de Kamer nodig, maar geniet bij het streven daarnaar een zekere mate van vrijheid. Bij de keuze van ministers staat niet voorop tot welke partij ze behoren, maar vooral hun deskundigheid, visie en daadkracht. En als de heer Remkes zelf zo’n extraparlementair kabinet zou gaan leiden, kan de VVD de voldoening smaken dat zij ondanks alles toch de minister-president heeft geleverd.

