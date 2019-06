Onze nieuwe digitale platforms geven dekrant een gezonde basis voor de toekomst

Nu we aan het grote publiek bekendmaken dat Trouw een nieuwe site, app en een digitale krant heeft gelanceerd, willen we u ook laten weten wie vanuit de redactie aan de basis hebben gestaan van onze nieuwe digitale platformen: art-director Danusia Schenke, vormgeefster Anita Huisman en chef online Edwin van Sas.

Cruciaal in het hele traject is Rick Pullens, een van onze eindredacteuren. De krant gaat uiteindelijk altijd om de inhoud en hij heeft ervoor gezorgd dat onze journalistiek, waarmee u vertrouwd bent, goed wordt vertaald naar de nieuwe platformen. Dat lijkt een kwestie van simpel kopiëren, maar dat is het niet. Het luistert heel nauw om het Trouw-gevoel online over te brengen. Wat in de krant kan, werkt soms niet op de site of in de apps. Daarnaast heb je te maken met technische uitdagingen en schermen die veel kleiner zijn dan de krant. Als het u niet opvalt zijn wij tevreden, dankzij Rick en Edwin.

Er zijn tal van mensen die een steentje hebben bijgedragen. Andere vormgevers en redacteuren, maar ook de techneuten zoals ik ze voor het gemak even noem. Een groot team van specialisten bouwde de platformen. Ik noem maar wat functies: IT-architecten, software-developers, native-ontwikkelaars, ontwikkelaars voor Android, iOS, front-end en Java, quality- testers, scrum-masters en platform-managers.

Ons leesgedrag verandert

In de afgelopen weken kwamen we dagelijks bij elkaar om de stand van zaken door te nemen. Ook medewerkers van onze marketingafdeling waren erbij betrokken, specialisten in online-marketing, paywalls en targeting van nieuwe lezers – excuus voor alle Engelse termen. Het was een intensief bouw- en ontwikkelproces, op vele niveaus, waarbij tientallen mensen van de Persgroep, eigenaar van Trouw, en redacteuren van de krant waren betrokken.

Ik heb eerder geschreven dat deze nieuwe digitale platformen cruciaal zijn om Trouw een gezonde basis voor de toekomst te geven. Ons leesgedrag verandert en als je daarin niet meegaat mis je uiteindelijk de boot. De nieuwe site is inmiddels de vijfde die de krant lanceert. De online-wereld is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Nieuwe kennis en ervaringen, innovaties in technologie maar ook bijvoorbeeld algoritmes, zullen daarin een grote rol blijven spelen.

Hoop voor de toekomst

Vorig jaar bezocht ik samen met de vertrekkende hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque, en Bert Willemsen, directeur marketing van de Persgroep, kranten in Noorwegen en Zweden. Daar zijn ze een paar jaar verder dan wij hier in Nederland. De resultaten die de kranten – die ooit door de experts waren afgeschreven – daar online boeken, bieden hoop voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat kwalitatief sterke merken, zoals Trouw, in deze ingewikkelde online-wereld zullen overleven. Lezers zijn zeker bereid te betalen voor kwalitatief goede journalistiek. Een moderne paywall, tegenwoordig paygate geheten, gaat ons daarbij helpen.

In de afgelopen dagen hebben we veel reacties gekregen; positief, soms kritisch of met vragen, zoals of de nieuwe digitale krant de oude vervangt (nee dus). De leukste reactie die we kregen was van een lezer die via zijn smartphone reageerde. “Vandaag ben ik 70 geworden. Dit is een mooi cadeau”, schreef deze lezer over onze nieuwe app. Ik hoop dat u er ook zo over denkt.

Hoe installeer ik de nieuwe apps?

Ga op uw telefoon of tablet naar trouw.nl/app. Daar vindt u icoontjes om Trouw op uw telefoon of tablet te installeren.

Hoe gebruik ik de nieuwe apps en site?

Alleen abonnees kunnen onbeperkt lezen op onze site en in onze apps. Wij moeten u dus kunnen herkennen als abonnee via een account.

Heeft u al een account? Ga dan naar trouw.nl/login, of log in op de apps door in het servicemenu op ‘Inloggen’ te klikken.Bent u abonnee maar heeft u geen account? Ga dan naar trouw.nl/account en maak hier een account aan. Als u dit account heeft aangemaakt en bent ingelogd wordt uitgelegd hoe u uw abonnementsgegevens koppelt. Is dit gebeurd? Dan kunt u de bovenstaande inlogprocedure volgen.

Kan ik de oude digitale krant ook nog lezen?

Dat kan zeker. In de Digitale Editie-app zit rechtsbovenaan een kranten­icoontje dat u verwijst naar de bekende digitale replica van de papieren krant. Ook de ‘Trouw digitale krant’-app voor telefoon en tablet blijft bruikbaar.

Werken de nieuwe apps op mijn (oude) telefoon of tablet?

De nieuwe apps zijn geschikt voor apparaten met het besturingssysteem Android 5 of hoger en iOS10 en hoger. Heeft u een toestel met een ouder besturingssysteem en kunt u deze niet meer updaten? Dan kunt u voor berichten naar onze website gaan. Als de ‘Trouw digitale krant’-app op uw apparaat tot nu toe werkte, kunt u die blijven gebruiken – ook als de nieuwe app niet werkt.

Wat is de Editie?

De krant in een ander, hedendaags jasje. U kunt – als abonnee – de Digitale Editie altijd en overal in de wereld downloaden, en daarna offline lezen. De Editie voldoet aan alle normen van deze tijd en is bedoeld voor uw tablet. Hij verschijnt vanaf 2.00 uur ’s nachts en biedt de voordelen van digitale journalistiek: animaties, mooie fotoreeksen, links naar podcasts, puzzels en andere artikelen. En uiteraard de artikelen die u ook in de krant vindt.

Wat is er nieuw in de app voor telefoon?

Naast de nieuwe vormgeving hebben de site en apps een breder nieuwsaanbod dan voorheen. We publiceren alle stukken uit de krant, en meer updates van het laatste nieuws (die niet altijd in de krant terechtkomen). De nieuwe app is bovendien veel overzichtelijker en biedt meer hiërarchie, waardoor u het laatste nieuws, de best gelezen stukken en andere functionaliteiten veel gemakkelijker kunt vinden. Ook is de opmaak van artikelen verbeterd, waardoor het veel prettiger lezen is. Bovendien kunt u zich in de nieuwe app abonneren op uw favoriete rubrieken. Zo krijgt u bijvoorbeeld een seintje als er een nieuwe aflevering van het Klein Verslag van Wim Boevink in de app staat.