Onze lezers beslissen zelf of ze al dan niet vliegen

Reisorganisaties en touroperators kennen de beslismomenten van mensen en adverteren dan massaal, op internet en televisie maar ook bij ons in de krant. Overigens niet alleen voor de zomervakantie, maar min of meer het hele jaar door. Kras, Corendon, SNP Reizen, Labrys en nog veel meer reisorganisaties zijn vaste adverteerders in de krant.

Tot ergernis van diverse lezers die zich storen aan de massaal aangeboden vliegvakanties. "Deze advertenties voeden het idee dat vliegen iets vanzelfsprekends is, een soort verworven recht. En die verleidelijke kleuren zijn er niet voor niets. Die beïnvloeden mensen sterk, misschien wel meer dan de goede en serieuze artikelen over het klimaat. Daarom wil ik u vragen om zo spoedig mogelijk te stoppen met grote advertenties voor vliegvakanties", schrijft Clara Goudsblom uit Amsterdam.

Minder vliegen Het zijn begrijpelijke vragen in een tijd waarin het vliegen veelvuldig ter discussie staat. Niet alleen vanwege de milieuschade maar ook vanwege luchthaven Schiphol die aan zijn maximumcapaciteit zit en die vakantievluchten wil overbrengen naar vliegveld Lelystad. Daardoor neemt ook in het oosten van het land de geluidsoverlast toe. De redactie besteedt bijna dagelijks aandacht aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan. We schrijven regelmatig dat vliegverkeer een belangrijke bijdrage levert aan klimaatverandering, zeker als het blijft doorgroeien. In onze commentaren waarschuwen we voor deze gevolgen en zijn wij voorstander van een vliegtax en het heffen van btw op kerosine. We moeten met zijn allen minder vliegen en vaker de trein of de bus nemen. Voor kortere afstanden is de trein een goed alternatief, alleen in vergelijking met vliegen relatief duur - daar zou wat aan gedaan moeten worden.

Oriënteren Advertenties verbieden, daar heb ik meer moeite mee. Door de advertenties kunnen lezers zich oriënteren op een mogelijke vakantiebestemming. De reisorganisaties, zo is mij opgevallen, bieden allerlei vormen van transport aan. Inderdaad vliegen - vrij veel zelfs - maar ook andere vormen van vervoer, van busvakanties, autobestemmingen, tot en met de trein en de fiets. Diezelfde reisorganisaties bieden mogelijkheden aan om de uitstoot van vliegen te compenseren. Om als krant te gaan bepalen met welke vervoersvormen wel of niet geadverteerd mag worden door reisorganisaties, lijkt mij ondoenlijk en onwenselijk. Onze lezers kunnen heel goed zelf bepalen op welke wijze zij op vakantie willen gaan. En laten we ook eerlijk zijn. Onze lezers gaan net zo graag op vakantie als andere vakantiegangers, terwijl ze zich tegelijkertijd zeer betrokken voelen bij het streven naar een duurzamere wereld.