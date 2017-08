Onze 'eiergate' lijkt wel een stuk van Shakespeare

Fipronil zit in koekjes, cakejes, kant-en-klaarmaaltijden en andere voedselproducten. Nederland en België schelden elkaar de huid vol en eurosceptici stellen weer eens vergenoegd vast: 'De EU werkt niet'.

Althans, ze werkt niet zoals ze zou moeten. Elke keer wanneer er in Europa een crisisje losbarst, roept iedereen plotseling niet om minder maar om juist méér EU. Zodra het gaat om kip en ei, blijkt wat gisteren nog moest worden geslacht vandaag gouden legsels te geven. Nationale soevereiniteit: dat is opeens iets van vroeger.

Die soevereiniteit mag weer terug op het politieke menu, zodra er een einde is gekomen aan de eiercrisis die inmiddels is opgeschaald naar ‘eiergate’ – en dan is het echt ernstig. Hoe groter het schandaal, des te sneller het een ‘gate’ wordt. In dit geval duurde het ongeveer een week: een heel behoorlijke prestatie voor de Barneveldse eierboeren.

'Veel leven om niets'

Dat is des te opmerkelijker omdat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Voedseldeskundigen verzekeren keer op keer dat je in onwaarschijnlijk korte tijd onwaarschijnlijk veel eieren moet eten om nog altijd nauwelijks iets te merken van de binnengeslurpte fipronil. Ze worden al lang niet meer gehoord, want dat soort praatjes kennen we, en intussen wordt de affaire almaar groter. België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Baskenland, Hong Kong. Die mondiale schaal had overigens niemand moeten verwonderen. Al generaties lang is Nederland de tweede agrarische exporteur ter wereld en daar zijn we maar wat trots op.

Dat die toegenomen ernst alléén van geografische aard is valt niemand meer op. Voor de betroffen eiersector is dat hoe dan ook dan een ramp. Menige ondernemer zal het niet overleven. Maar wanneer het om de volksgezondheid gaat, denk je onwillekeurig aan een blijspel van Shakespeare: 'Veel leven om niets'.

Bijna zou je vermoeden dat die titel de Stradfordse boven een ochtendomelet was ingevallen. De liefdesintriges en -misverstanden op het toneel hebben nogal wat weg van ons ‘eiergate’. Een paar onhandigheden en alles wordt meteen onontwarbaar. Een paar verkeerde woorden en er vallen bijna doden. In termen van vandaag de dag: failliete boerenbedrijven. En alles om een eitje dat zich ook mét fipronil heel best te eten laat.