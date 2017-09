Onze constitutie moet worden gedragen door de kiezers

Zowel de decennialang gevoerde schoolstrijd als de kiesrechtstrijd zou ermee worden beslecht. In een befaamde uitruil voorafgaand aan de verkiezingen hadden de liberalen, vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten namelijk het algemeen mannenkiesrecht weten binnen te halen en de confessionelen bekostiging van het bijzonder onderwijs (op religieuze grondslag) op dezelfde voet als het openbaar onderwijs. Geen kleinigheden. Toch waren de kiezers niet tot een gang naar de stembus te porren. De opkomst bedroeg een schamele 31,9% van de stemgerechtigden.

De partijen die de Pacificatie hadden gesloten waren overeengekomen elkaars kandidaten niet te bestrijden

De thuisblijvers waren niet gek, en voor een groot deel waarschijnlijk evenmin onverschillig. De zeven voornaamste partijen die de deal – bekend geworden als de Pacificatie – hadden gesloten waren overeengekomen elkaars kandidaten niet te bestrijden. Nederland kende in 1917 nog een districtenstelsel – de Pacificatie omvatte tevens de overschakeling op een stelsel van evenredige vertegenwoordiging – en de ‘laat-zitten-wat-zit’-afspraak was erop gericht dat in elk district het zittende Kamerlid kon terugkeren.

Grondwet Waarom dan nog verkiezingen? Die vloeiden voort uit de Grondwet. Deze bepaalde dat een grondwetswijziging, die voor de Pacificatie vereist was, tijdens twee lezingen in beide Kamers van het parlement diende te worden goedgekeurd, met tussen beide lezingen een ontbinding van het parlement en verkiezingen. Thorbecke wilde er in 1848 namelijk voor zorgen dat de kiezers iets over een grondwetswijziging te zeggen zouden krijgen. De zeven bij de ‘laat-zitten-wat-zit’-afspraak betrokken partijen, dat waren alle (middel)grote partijen uit die tijd, wilden hun deal dus niet laten ‘bederven’ door de kiezers. In vijftig van de honderd districten bleef een tegenkandidaat inderdaad uit. In de andere vijftig moest er toch worden gestemd omdat de communisten, een paar splinterpartijen en vooral het comité ATAG (Actie Tegen de Aanhangige Grondwetsherziening), geen bij alle bij de deal betrokken, daar wel een (tegen)kandidaat stelden. De grote man achter de ATAG was de oude staatsman Samuel van Houten (die als liberaal Kamerlid in 1874 voor het Kinderwetje had gezorgd). Hij was ziedend over de streek die de leiding van de politieke partijen – ‘een College van Regenten’ – de kiezers leverden. Hij wierp inhoudelijke bezwaren tegen aspecten van de grondwetsherziening op maar vond het ook schandelijk dat het ‘College van Regenten’ de ordentelijke procedure voor een grondwetsherziening door een ‘ukaze’ tot een dode letter maakte. Van Houten had zich terecht boos gemaakt dat de politieke partijen op deze manier de kiezers buitenspel zetten Eigenlijk is het een wonder dat tegenover de goed georganiseerde zeven partijen de tegenkandidaten, op de communisten na allemaal nieuwkomers, bij elkaar nog ruim 24% van de uitgebrachte stemmen wisten te behalen. Zelf kwam Van Houten in Groningen uit op bijna 32% tegenover het zittende vrijzinnig-democratische Kamerlid. Voor de samenstelling van de Tweede Kamer maakte het niet uit: geen van de tegenkandidaten haalde een zetel en de Kamer bleef dus volkomen ongewijzigd. De zeven partijen konden de Pacificatie daarna gewoon afhameren.

Kiezer buitenspel Van Houten had zich terecht boos gemaakt dat de politieke partijen op deze manier de kiezers niet naar de letter van de wet maar wel feitelijk buitenspel zetten. Maar in 1917 deden de partijen het tenminste nog openlijk. Nadien zijn alle grondwetswijzigingen richting de kiezers slinks afgehandeld, door de tussen beide ‘lezingen’ vereiste speciale verkiezingen te laten samenvallen met de reguliere verkiezingen. Die gaan dan steeds over van alles en nog wat, behalve over de op handen zijnde grondwetswijziging. Aan de intentie van Thorbecke om geen grondwetswijziging te laten plaatsvinden zonder dat de kiezers er een uitspraak over hadden gedaan, wordt dus nu al een eeuw getornd. Dat ligt ook wel een beetje aan Thorbecke zelf. Zijn bedoelingen waren uitstekend, de uitvoering minder. Het is immers niet erg gelukkig om met dezelfde verkiezingen zowel een uitspraak over een grondwetsherziening als een parlement voor de lopende zaken van vier jaar te willen verkrijgen. Het zeker stellen dat de kiezers met een wijziging in de Grondwet instemmen kan natuurlijk veel eenvoudiger: door er een verplicht en bindend referendum over te houden. Op die manier kunnen de kiezers zich zo zuiver mogelijk over de zaak uitspreken. Stemmen zij ‘ja’ dan reflecteert de nieuwe Grondwet kennelijk wat in de meerderheid van de bevolking leeft. Stemmen zij ‘nee’ dan is er nog geen man overboord maar blijft de Grondwet zoals hij was. Is dat erg? Nee, de constitutie moet juist een stabiel fundament van ons staatsbestel zijn; geen tollend weerhaantje. Patrick van Schie is historicus en directeur van de TeldersStichting, de liberale denktank van Nederland gelieerd aan de VVD. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel. Lees hier meer columns van Patrick van Schie.

