Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij zijn een paar maanden geleden verhuisd naar een fijne rijtjeswoning met tuin. Het is hier goed toeven op de buurvrouw na. Zij woont met man en drie kleine kinderen twee huizen verderop. Met het mooie weer is iedereen graag buiten in de tuin. Het probleem: onze buurvrouw kan niet op normaal volume communiceren met haar kinderen. Ze corrigeert hen de hele tijd en doet dit schreeuwend. Behalve dat ik het zielig vind voor de kinderen, stoor ik mij er ook aan. Burengeluiden horen erbij en ik erger mij niet aan haar kinderen, wij hebben zelf ook twee jonge kinderen, maar wel aan haar. Ik houd de relatie met de buren graag goed. Kan ik mijn buurvrouw aanspreken op haar geschreeuw? Ik ken haar alleen van groeten op straat.

Te veel stemvolume

Beste te veel stemvolume,

Een stroom van schreeuwende correcties is heel vervelend om aan te horen voor omwonenden en dit is ook zeker geen goede opvoedingsstijl, maar u kunt de buurvrouw er niet op aanspreken, want daarmee treedt u in haar persoonlijke leefsfeer. Als u dat doet, krijgt u onmiddellijk ruzie. Alleen mensen die de buurvrouw na staan (familie, vriendinnen) kunnen hier een balletje over opgooien, maar u kent haar nauwelijks, dus brand uw vingers er niet aan.

Als u het er niet bij wil laten zitten, moet u eerst de buurvrouw beter leren kennen, kopjes koffie drinken, langzaam de gezelligheid opvoeren en het soort verstandhouding opbouwen, waarin (omzwachtelde) kritiek mogelijk is, vooraf gegaan door de bezorgde vraag ‘of zij het misschien moeilijk heeft met de kinderen?’