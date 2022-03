Onvrede is er nog steeds in Rotterdam, ook voorbij Fortuyn

Het was schandalig mooi weer, gegeven de toestand in de wereld, en ik was terug in de stad die ik nog geen jaar geleden had verlaten. Rotterdam ontplofte zowat van de levenslust. Het was alsof iedereen dacht ‘dit weekeinde nemen ze ons niet meer af’, waarna het grote gevecht om de terrasstoelen begon - het leek Amsterdam wel. Maar wij sloegen ons er goed doorheen, al zeg ik het zelf, en deden een kleine heimwee-tour langs belangrijke plekken: het Vroesenpark, de Nieuwe Binnenweg, het terras van Prachtig, de Oogstmarkt op het Noordplein.

Het was verleidelijk om in het gekrioel van alle mensen een feest te zien, vooral omdat ze zo duidelijk uit alle hoeken van de wereld kwamen en er zin an hadden met elkaar. Maar dat stond een beetje op gespannen voet met de voorstelling die we in het Oude Luxor Theater hadden gezien: Fortuyn, opstand aan de Maas. In dit stuk van Toneelgroep Jan Vos loopt het juist mis tussen mensen uit de verschillende Rotterdamse bevolkingsgroepen, waarna een twijfelachtige Verlosser de verhoudingen nog verder op scherp zet: Pim Fortuyn.

Het verrassende aan het stuk is dat Fortuyn zelf niet als personage op de planken komt. Zijn entree in de Rotterdamse politiek – in maart 2002 won hij met Leefbaar Rotterdam vanuit het niets achttien zetels in de gemeenteraad – vormt de achtergrond, maar de geschiedenis wordt verteld door anderen: hoe hun leven overhoop wordt gehaald door zijn komst, in positieve of negatieve zin.

Gekneusde mensen zijn het, allemaal. Miskend op allerlei manieren, en daardoor woedend of wanhopig, en niet in staat om te praten met wie ze verantwoordelijk houden voor het onheil dat hen getroffen heeft - de PvdA, de islam, de populisten of gewoon de hele politieke bende. Het was niet lang na nine eleven, het voelde als een nieuw, maar geen vrolijk tijdperk. Fortuyn, de miskendheid zelve, kon de onvrede van de burgers peilen en verwoorden als geen ander. Maar de cruciale politieke vraag is wat je ermee doet, en Fortuyn zette de onvrede om in rancune. “Alles draaide maar om moslims, moslims en nog eens moslims”, zegt Peter van Heemst, oud-raadslid voor de PvdA, in het programmaboekje bij de voorstelling.

Wat hebben we toch allemaal een dun velletje

En nu, hoe is het twintig jaar na Fortuyn? “Wat hebben we toch allemaal een dun velletje”, luiden de laatste woorden van het stuk, en die waarheid is niet veranderd. Het voelt ook weer als een nieuw, maar geen vrolijk tijdperk, met dank aan Poetin. En onvrede is er nog steeds: in Rotterdam was de opkomst bij de lokale verkiezingen van anderhalve week geleden 39 procent, een laagterecord. Leefbaar Rotterdam was de winnaar, wederom, ditmaal met tien zetels. Er is echter ook een opmerkelijk verschil, want Leefbaar is bereid tot coalitiebesprekingen met een ongedachte partner: Denk, de partij die sterk leunt op de allochtone kiezer.

Ik weet niet hoeveel we hierin mogen lezen, misschien wordt het niks, misschien is het ook een onzalig idee. Maar het luttele feit dat het wordt overwogen, stemt mij weer vrolijk over Rotterdam. Al had Pim het vast niet goedgevonden.